- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
3 (50.00%)
Loss Trade:
3 (50.00%)
Best Trade:
0.35 USD
Worst Trade:
-8.50 USD
Profitto lordo:
0.69 USD (89 pips)
Perdita lorda:
-19.38 USD (1 613 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (0.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.67 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.88
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
39 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (16.67%)
Short Trade:
5 (83.33%)
Fattore di profitto:
0.04
Profitto previsto:
-3.12 USD
Profitto medio:
0.23 USD
Perdita media:
-6.46 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-10.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.88 USD (2)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.71 USD
Massimale:
18.71 USD (3.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-19
|AUDUSD
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.5K
|AUDUSD
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.35 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.67 USD
Massima perdita consecutiva: -10.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Ava-Real 5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live08
|0.13 × 24
|
ICMarketsEU-Live17
|0.18 × 17
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.33 × 15
|
ICMarketsSC-Live31
|0.34 × 58
|
ICMarketsSC-Live17
|0.40 × 5
|
ICMarketsEU-Live18
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.45 × 245
|
FusionMarkets-Demo
|0.52 × 66
