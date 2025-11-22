SegnaliSezioni
Anesh Abdi Mohamed

Uppertradefx weekend

0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
3 (50.00%)
Loss Trade:
3 (50.00%)
Best Trade:
0.35 USD
Worst Trade:
-8.50 USD
Profitto lordo:
0.69 USD (89 pips)
Perdita lorda:
-19.38 USD (1 613 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (0.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.67 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.88
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
39 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (16.67%)
Short Trade:
5 (83.33%)
Fattore di profitto:
0.04
Profitto previsto:
-3.12 USD
Profitto medio:
0.23 USD
Perdita media:
-6.46 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-10.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.88 USD (2)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.71 USD
Massimale:
18.71 USD (3.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 5
AUDUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -19
AUDUSD 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.5K
AUDUSD 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.35 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.67 USD
Massima perdita consecutiva: -10.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

DooFintech-Live 5
0.00 × 1
ECMarkets-Live10
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live08
0.13 × 24
ICMarketsEU-Live17
0.18 × 17
FPMarketsLLC-Live2
0.33 × 15
ICMarketsSC-Live31
0.34 × 58
ICMarketsSC-Live17
0.40 × 5
ICMarketsEU-Live18
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.45 × 245
FusionMarkets-Demo
0.52 × 66
108 più
Non ci sono recensioni
2025.11.22 04:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 04:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.22 04:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 39 days
