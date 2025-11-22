- Прирост
Всего трейдов:
66
Прибыльных трейдов:
52 (78.78%)
Убыточных трейдов:
14 (21.21%)
Лучший трейд:
2.48 USD
Худший трейд:
-8.50 USD
Общая прибыль:
17.36 USD (2 339 pips)
Общий убыток:
-24.15 USD (2 154 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (4.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.87 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
2.25%
Макс. загрузка депозита:
6.59%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
-0.36
Длинных трейдов:
36 (54.55%)
Коротких трейдов:
30 (45.45%)
Профит фактор:
0.72
Мат. ожидание:
-0.10 USD
Средняя прибыль:
0.33 USD
Средний убыток:
-1.73 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-3.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.88 USD (2)
Прирост в месяц:
2.38%
Годовой прогноз:
28.93%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18.71 USD
Максимальная:
18.71 USD (3.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.74% (18.71 USD)
По эквити:
4.11% (20.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|11
|GBPAUD
|8
|EURAUD
|8
|NZDUSD
|7
|EURGBP
|6
|XAUUSD
|5
|AUDUSD
|5
|GBPUSD
|5
|AUDCAD
|3
|EURNZD
|3
|EURCAD
|2
|USDCAD
|1
|GBPCAD
|1
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD
|1
|GBPAUD
|2
|EURAUD
|5
|NZDUSD
|3
|EURGBP
|1
|XAUUSD
|-19
|AUDUSD
|0
|GBPUSD
|2
|AUDCAD
|-1
|EURNZD
|1
|EURCAD
|-1
|USDCAD
|0
|GBPCAD
|-1
|EURUSD
|-1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD
|325
|GBPAUD
|399
|EURAUD
|516
|NZDUSD
|225
|EURGBP
|105
|XAUUSD
|-1.5K
|AUDUSD
|56
|GBPUSD
|239
|AUDCAD
|-62
|EURNZD
|195
|EURCAD
|-90
|USDCAD
|56
|GBPCAD
|-156
|EURUSD
|-66
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.48 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +4.85 USD
Макс. убыток в серии: -3.84 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.28 × 32
|
ICMarketsSC-Live19
|0.42 × 612
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
|
ICMarketsSC-Live23
|0.45 × 783
|
ICMarketsSC-Live12
|0.47 × 729
|
ICMarketsSC-Live08
|0.48 × 1323
|
ICMarketsSC-Live31
|0.50 × 9562
|
ICMarketsSC-Live11
|0.55 × 3804
|
ICMarkets-Live15
|0.59 × 29
|
ICMarketsSC-Live18
|0.60 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|0.65 × 138
|
Exness-Real17
|0.67 × 21
|
TickmillUK-Live03
|0.70 × 10
|
ICMarkets-Live22
|0.75 × 151
|
Tickmill-Live02
|0.76 × 173
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.76 × 42
|
ICMarketsSC-Live20
|0.77 × 539
|
FusionMarkets-Demo
|0.79 × 4278
Нет отзывов
