Anesh Abdi Mohamed

Uppertradefx weekend

Anesh Abdi Mohamed
0 отзывов
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -1%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
66
Прибыльных трейдов:
52 (78.78%)
Убыточных трейдов:
14 (21.21%)
Лучший трейд:
2.48 USD
Худший трейд:
-8.50 USD
Общая прибыль:
17.36 USD (2 339 pips)
Общий убыток:
-24.15 USD (2 154 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (4.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.87 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
2.25%
Макс. загрузка депозита:
6.59%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
-0.36
Длинных трейдов:
36 (54.55%)
Коротких трейдов:
30 (45.45%)
Профит фактор:
0.72
Мат. ожидание:
-0.10 USD
Средняя прибыль:
0.33 USD
Средний убыток:
-1.73 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-3.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.88 USD (2)
Прирост в месяц:
2.38%
Годовой прогноз:
28.93%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18.71 USD
Максимальная:
18.71 USD (3.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.74% (18.71 USD)
По эквити:
4.11% (20.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD 11
GBPAUD 8
EURAUD 8
NZDUSD 7
EURGBP 6
XAUUSD 5
AUDUSD 5
GBPUSD 5
AUDCAD 3
EURNZD 3
EURCAD 2
USDCAD 1
GBPCAD 1
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD 1
GBPAUD 2
EURAUD 5
NZDUSD 3
EURGBP 1
XAUUSD -19
AUDUSD 0
GBPUSD 2
AUDCAD -1
EURNZD 1
EURCAD -1
USDCAD 0
GBPCAD -1
EURUSD -1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD 325
GBPAUD 399
EURAUD 516
NZDUSD 225
EURGBP 105
XAUUSD -1.5K
AUDUSD 56
GBPUSD 239
AUDCAD -62
EURNZD 195
EURCAD -90
USDCAD 56
GBPCAD -156
EURUSD -66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.48 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +4.85 USD
Макс. убыток в серии: -3.84 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
ECMarkets-Live10
0.00 × 2
E8Funding-Demo
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.42 × 612
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live23
0.45 × 783
ICMarketsSC-Live12
0.47 × 729
ICMarketsSC-Live08
0.48 × 1323
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 9562
ICMarketsSC-Live11
0.55 × 3804
ICMarkets-Live15
0.59 × 29
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
Exness-Real17
0.67 × 21
TickmillUK-Live03
0.70 × 10
ICMarkets-Live22
0.75 × 151
Tickmill-Live02
0.76 × 173
FPMarketsLLC-Live4
0.76 × 42
ICMarketsSC-Live20
0.77 × 539
FusionMarkets-Demo
0.79 × 4278
Нет отзывов
2025.12.08 00:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.05 23:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 22:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 00:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.30 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 21:32
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 9.09% of days out of the 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 21:32
80% of trades performed within 2 days. This comprises 3.03% of days out of the 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.22 04:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 04:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.22 04:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 39 days
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.