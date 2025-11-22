SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Uppertradefx weekend
Anesh Abdi Mohamed

Uppertradefx weekend

Anesh Abdi Mohamed
0 Bewertungen
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -0%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
102
Gewinntrades:
84 (82.35%)
Verlusttrades:
18 (17.65%)
Bester Trade:
2.73 USD
Schlechtester Trade:
-8.50 USD
Bruttoprofit:
30.91 USD (3 591 pips)
Bruttoverlust:
-30.37 USD (2 762 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (15.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
15.40 USD (29)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
3.37%
Max deposit load:
11.21%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
36
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
0.03
Long-Positionen:
48 (47.06%)
Short-Positionen:
54 (52.94%)
Profit-Faktor:
1.02
Mathematische Gewinnerwartung:
0.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.37 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.69 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-3.84 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10.88 USD (2)
Wachstum pro Monat :
3.17%
Jahresprognose:
38.43%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
18.71 USD
Maximaler:
18.71 USD (3.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.74% (18.71 USD)
Kapital:
4.45% (23.22 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDNZD 20
GBPAUD 16
EURAUD 14
EURGBP 10
NZDUSD 9
AUDUSD 7
GBPUSD 7
EURNZD 6
XAUUSD 5
AUDCAD 3
EURCAD 2
USDCAD 1
GBPCAD 1
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDNZD -4
GBPAUD 5
EURAUD 7
EURGBP 2
NZDUSD 4
AUDUSD 1
GBPUSD 5
EURNZD 3
XAUUSD -19
AUDCAD -1
EURCAD -1
USDCAD 0
GBPCAD -1
EURUSD -1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDNZD -150
GBPAUD 738
EURAUD 834
EURGBP 151
NZDUSD 285
AUDUSD 82
GBPUSD 357
EURNZD 411
XAUUSD -1.5K
AUDCAD -62
EURCAD -90
USDCAD 56
GBPCAD -156
EURUSD -66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2.73 USD
Schlechtester Trade: -9 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 29
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +15.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.84 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live33" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
ECMarkets-Live10
0.00 × 2
E8Funding-Demo
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.42 × 612
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live23
0.45 × 783
ICMarketsSC-Live12
0.47 × 729
ICMarketsSC-Live08
0.48 × 1323
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 9562
ICMarketsSC-Live11
0.55 × 3804
ICMarkets-Live15
0.59 × 29
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
Exness-Real17
0.67 × 21
TickmillUK-Live03
0.70 × 10
ICMarkets-Live22
0.75 × 151
Tickmill-Live02
0.76 × 173
FPMarketsLLC-Live4
0.76 × 42
ICMarketsSC-Live20
0.77 × 539
FusionMarkets-Demo
0.79 × 4278
noch 180 ...
Keine Bewertungen
2025.12.29 07:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 00:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.05 23:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 22:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 00:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.30 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 21:32
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 9.09% of days out of the 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 21:32
80% of trades performed within 2 days. This comprises 3.03% of days out of the 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.22 04:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 04:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.22 04:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 39 days
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Uppertradefx weekend
30 USD pro Monat
-0%
0
0
USD
519
USD
14
97%
102
82%
3%
1.01
0.01
USD
4%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.