シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Uppertradefx weekend
Anesh Abdi Mohamed

Uppertradefx weekend

Anesh Abdi Mohamed
レビュー0件
信頼性
14週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 0%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
90
利益トレード:
75 (83.33%)
損失トレード:
15 (16.67%)
ベストトレード:
2.73 USD
最悪のトレード:
-8.50 USD
総利益:
27.41 USD (3 264 pips)
総損失:
-24.19 USD (2 156 pips)
最大連続の勝ち:
29 (15.40 USD)
最大連続利益:
15.40 USD (29)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
2.25%
最大入金額:
11.21%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
49
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
0.17
長いトレード:
40 (44.44%)
短いトレード:
50 (55.56%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
0.04 USD
平均利益:
0.37 USD
平均損失:
-1.61 USD
最大連続の負け:
4 (-3.84 USD)
最大連続損失:
-10.88 USD (2)
月間成長:
4.39%
年間予想:
53.22%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
18.71 USD
最大の:
18.71 USD (3.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.74% (18.71 USD)
エクイティによる:
4.11% (20.78 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDNZD 17
GBPAUD 13
EURAUD 11
NZDUSD 9
EURGBP 8
GBPUSD 7
AUDUSD 6
EURNZD 6
XAUUSD 5
AUDCAD 3
EURCAD 2
USDCAD 1
GBPCAD 1
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDNZD 2
GBPAUD 4
EURAUD 6
NZDUSD 4
EURGBP 2
GBPUSD 5
AUDUSD 0
EURNZD 3
XAUUSD -19
AUDCAD -1
EURCAD -1
USDCAD 0
GBPCAD -1
EURUSD -1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDNZD 456
GBPAUD 618
EURAUD 669
NZDUSD 285
EURGBP 133
GBPUSD 357
AUDUSD 58
EURNZD 411
XAUUSD -1.5K
AUDCAD -62
EURCAD -90
USDCAD 56
GBPCAD -156
EURUSD -66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2.73 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 29
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +15.40 USD
最大連続損失: -3.84 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live33"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
ECMarkets-Live10
0.00 × 2
E8Funding-Demo
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.42 × 612
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live23
0.45 × 783
ICMarketsSC-Live12
0.47 × 729
ICMarketsSC-Live08
0.48 × 1323
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 9562
ICMarketsSC-Live11
0.55 × 3804
ICMarkets-Live15
0.59 × 29
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
Exness-Real17
0.67 × 21
TickmillUK-Live03
0.70 × 10
ICMarkets-Live22
0.75 × 151
Tickmill-Live02
0.76 × 173
FPMarketsLLC-Live4
0.76 × 42
ICMarketsSC-Live20
0.77 × 539
FusionMarkets-Demo
0.79 × 4278
180 より多く...
レビューなし
2025.12.08 00:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.05 23:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 22:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 00:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.30 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 21:32
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 9.09% of days out of the 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 21:32
80% of trades performed within 2 days. This comprises 3.03% of days out of the 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.22 04:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 04:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.22 04:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 39 days
