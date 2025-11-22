- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
90
利益トレード:
75 (83.33%)
損失トレード:
15 (16.67%)
ベストトレード:
2.73 USD
最悪のトレード:
-8.50 USD
総利益:
27.41 USD (3 264 pips)
総損失:
-24.19 USD (2 156 pips)
最大連続の勝ち:
29 (15.40 USD)
最大連続利益:
15.40 USD (29)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
2.25%
最大入金額:
11.21%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
49
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
0.17
長いトレード:
40 (44.44%)
短いトレード:
50 (55.56%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
0.04 USD
平均利益:
0.37 USD
平均損失:
-1.61 USD
最大連続の負け:
4 (-3.84 USD)
最大連続損失:
-10.88 USD (2)
月間成長:
4.39%
年間予想:
53.22%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
18.71 USD
最大の:
18.71 USD (3.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.74% (18.71 USD)
エクイティによる:
4.11% (20.78 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|17
|GBPAUD
|13
|EURAUD
|11
|NZDUSD
|9
|EURGBP
|8
|GBPUSD
|7
|AUDUSD
|6
|EURNZD
|6
|XAUUSD
|5
|AUDCAD
|3
|EURCAD
|2
|USDCAD
|1
|GBPCAD
|1
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDNZD
|2
|GBPAUD
|4
|EURAUD
|6
|NZDUSD
|4
|EURGBP
|2
|GBPUSD
|5
|AUDUSD
|0
|EURNZD
|3
|XAUUSD
|-19
|AUDCAD
|-1
|EURCAD
|-1
|USDCAD
|0
|GBPCAD
|-1
|EURUSD
|-1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDNZD
|456
|GBPAUD
|618
|EURAUD
|669
|NZDUSD
|285
|EURGBP
|133
|GBPUSD
|357
|AUDUSD
|58
|EURNZD
|411
|XAUUSD
|-1.5K
|AUDCAD
|-62
|EURCAD
|-90
|USDCAD
|56
|GBPCAD
|-156
|EURUSD
|-66
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.73 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 29
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +15.40 USD
最大連続損失: -3.84 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live33"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.28 × 32
|
ICMarketsSC-Live19
|0.42 × 612
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
|
ICMarketsSC-Live23
|0.45 × 783
|
ICMarketsSC-Live12
|0.47 × 729
|
ICMarketsSC-Live08
|0.48 × 1323
|
ICMarketsSC-Live31
|0.50 × 9562
|
ICMarketsSC-Live11
|0.55 × 3804
|
ICMarkets-Live15
|0.59 × 29
|
ICMarketsSC-Live18
|0.60 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|0.65 × 138
|
Exness-Real17
|0.67 × 21
|
TickmillUK-Live03
|0.70 × 10
|
ICMarkets-Live22
|0.75 × 151
|
Tickmill-Live02
|0.76 × 173
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.76 × 42
|
ICMarketsSC-Live20
|0.77 × 539
|
FusionMarkets-Demo
|0.79 × 4278
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
0%
0
0
USD
USD
522
USD
USD
14
96%
90
83%
2%
1.13
0.04
USD
USD
4%
1:500