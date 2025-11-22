- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
90
Negociações com lucro:
75 (83.33%)
Negociações com perda:
15 (16.67%)
Melhor negociação:
2.73 USD
Pior negociação:
-8.50 USD
Lucro bruto:
27.41 USD (3 264 pips)
Perda bruta:
-24.19 USD (2 156 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (15.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
15.40 USD (29)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
2.25%
Depósito máximo carregado:
11.21%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
49
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
0.17
Negociações longas:
40 (44.44%)
Negociações curtas:
50 (55.56%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
0.04 USD
Lucro médio:
0.37 USD
Perda média:
-1.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-3.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.88 USD (2)
Crescimento mensal:
4.39%
Previsão anual:
53.22%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
18.71 USD
Máximo:
18.71 USD (3.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.74% (18.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.11% (20.78 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|17
|GBPAUD
|13
|EURAUD
|11
|NZDUSD
|9
|EURGBP
|8
|GBPUSD
|7
|AUDUSD
|6
|EURNZD
|6
|XAUUSD
|5
|AUDCAD
|3
|EURCAD
|2
|USDCAD
|1
|GBPCAD
|1
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDNZD
|2
|GBPAUD
|4
|EURAUD
|6
|NZDUSD
|4
|EURGBP
|2
|GBPUSD
|5
|AUDUSD
|0
|EURNZD
|3
|XAUUSD
|-19
|AUDCAD
|-1
|EURCAD
|-1
|USDCAD
|0
|GBPCAD
|-1
|EURUSD
|-1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDNZD
|456
|GBPAUD
|618
|EURAUD
|669
|NZDUSD
|285
|EURGBP
|133
|GBPUSD
|357
|AUDUSD
|58
|EURNZD
|411
|XAUUSD
|-1.5K
|AUDCAD
|-62
|EURCAD
|-90
|USDCAD
|56
|GBPCAD
|-156
|EURUSD
|-66
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.73 USD
Pior negociação: -9 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 29
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +15.40 USD
Máxima perda consecutiva: -3.84 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live33" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.28 × 32
|
ICMarketsSC-Live19
|0.42 × 612
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
|
ICMarketsSC-Live23
|0.45 × 783
|
ICMarketsSC-Live12
|0.47 × 729
|
ICMarketsSC-Live08
|0.48 × 1323
|
ICMarketsSC-Live31
|0.50 × 9562
|
ICMarketsSC-Live11
|0.55 × 3804
|
ICMarkets-Live15
|0.59 × 29
|
ICMarketsSC-Live18
|0.60 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|0.65 × 138
|
Exness-Real17
|0.67 × 21
|
TickmillUK-Live03
|0.70 × 10
|
ICMarkets-Live22
|0.75 × 151
|
Tickmill-Live02
|0.76 × 173
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.76 × 42
|
ICMarketsSC-Live20
|0.77 × 539
|
FusionMarkets-Demo
|0.79 × 4278
Sem comentários
