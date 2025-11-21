- Büyüme
İşlemler:
1 018
Kârla kapanan işlemler:
674 (66.20%)
Zararla kapanan işlemler:
344 (33.79%)
En iyi işlem:
325.00 USD
En kötü işlem:
-163.72 USD
Brüt kâr:
5 370.37 USD (1 833 411 pips)
Brüt zarar:
-4 250.75 USD (1 724 589 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (50.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
325.00 USD (1)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
1.52%
Maks. mevduat yükü:
6.26%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.35
Alış işlemleri:
509 (50.00%)
Satış işlemleri:
509 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
1.10 USD
Ortalama kâr:
7.97 USD
Ortalama zarar:
-12.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-320.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-320.02 USD (5)
Aylık büyüme:
9.03%
Yıllık tahmin:
109.52%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
148.92 USD
Maksimum:
334.32 USD (24.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.82% (326.28 USD)
Varlığa göre:
1.31% (13.56 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1018
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|109K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
En iyi işlem: +325.00 USD
En kötü işlem: -164 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +50.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -320.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.19 × 4265
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Nobita bot gold trading 24/5
