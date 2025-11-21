SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Doremon GoldTech Standard
Thi Nhu Huyen Truong

Doremon GoldTech Standard

Thi Nhu Huyen Truong
0 inceleme
Güvenilirlik
57 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 189%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 018
Kârla kapanan işlemler:
674 (66.20%)
Zararla kapanan işlemler:
344 (33.79%)
En iyi işlem:
325.00 USD
En kötü işlem:
-163.72 USD
Brüt kâr:
5 370.37 USD (1 833 411 pips)
Brüt zarar:
-4 250.75 USD (1 724 589 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (50.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
325.00 USD (1)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
1.52%
Maks. mevduat yükü:
6.26%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.35
Alış işlemleri:
509 (50.00%)
Satış işlemleri:
509 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
1.10 USD
Ortalama kâr:
7.97 USD
Ortalama zarar:
-12.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-320.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-320.02 USD (5)
Aylık büyüme:
9.03%
Yıllık tahmin:
109.52%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
148.92 USD
Maksimum:
334.32 USD (24.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.82% (326.28 USD)
Varlığa göre:
1.31% (13.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1018
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 109K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +325.00 USD
En kötü işlem: -164 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +50.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -320.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
12.19 × 4265
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Nobita bot gold trading 24/5
İnceleme yok
2026.01.13 09:15
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
