Thi Nhu Huyen Truong

Doremon GoldTech Standard

Thi Nhu Huyen Truong
Fiabilidad
57 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 189%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 018
Transacciones Rentables:
674 (66.20%)
Transacciones Irrentables:
344 (33.79%)
Mejor transacción:
325.00 USD
Peor transacción:
-163.72 USD
Beneficio Bruto:
5 370.37 USD (1 833 411 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 250.75 USD (1 724 589 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (50.77 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
325.00 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
1.52%
Carga máxima del depósito:
6.26%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
3.35
Transacciones Largas:
509 (50.00%)
Transacciones Cortas:
509 (50.00%)
Factor de Beneficio:
1.26
Beneficio Esperado:
1.10 USD
Beneficio medio:
7.97 USD
Pérdidas medias:
-12.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-320.02 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-320.02 USD (5)
Crecimiento al mes:
9.03%
Pronóstico anual:
109.52%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
148.92 USD
Máxima:
334.32 USD (24.41%)
Reducción relativa:
De balance:
31.82% (326.28 USD)
De fondos:
1.31% (13.56 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1018
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 109K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +325.00 USD
Peor transacción: -164 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +50.77 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -320.02 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
12.19 × 4265
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Nobita bot gold trading 24/5
2026.01.13 09:15
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.