El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

STARTRADERINTL-Live 0.00 × 4 FXView-Live 0.00 × 2 MonetaMarkets-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real2 0.00 × 3 Alpari-MT5 0.00 × 10 Exness-MT5Real31 0.00 × 1 Exness-MT5Real35 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 12.19 × 4265 Opogroup-Server1 15.63 × 24 Exness-MT5Real7 21.07 × 14 Exness-MT5Real6 21.80 × 5 RoboForex-ECN 23.19 × 32