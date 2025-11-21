- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 018
Transacciones Rentables:
674 (66.20%)
Transacciones Irrentables:
344 (33.79%)
Mejor transacción:
325.00 USD
Peor transacción:
-163.72 USD
Beneficio Bruto:
5 370.37 USD (1 833 411 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 250.75 USD (1 724 589 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (50.77 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
325.00 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
1.52%
Carga máxima del depósito:
6.26%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
3.35
Transacciones Largas:
509 (50.00%)
Transacciones Cortas:
509 (50.00%)
Factor de Beneficio:
1.26
Beneficio Esperado:
1.10 USD
Beneficio medio:
7.97 USD
Pérdidas medias:
-12.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-320.02 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-320.02 USD (5)
Crecimiento al mes:
9.03%
Pronóstico anual:
109.52%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
148.92 USD
Máxima:
334.32 USD (24.41%)
Reducción relativa:
De balance:
31.82% (326.28 USD)
De fondos:
1.31% (13.56 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1018
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|109K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +325.00 USD
Peor transacción: -164 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +50.77 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -320.02 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.19 × 4265
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Nobita bot gold trading 24/5
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
189%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
57
99%
1 018
66%
2%
1.26
1.10
USD
USD
32%
1:500