Thi Nhu Huyen Truong

Doremon GoldTech Standard

Thi Nhu Huyen Truong
0 avis
Fiabilité
57 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 189%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 018
Bénéfice trades:
674 (66.20%)
Perte trades:
344 (33.79%)
Meilleure transaction:
325.00 USD
Pire transaction:
-163.72 USD
Bénéfice brut:
5 370.37 USD (1 833 411 pips)
Perte brute:
-4 250.75 USD (1 724 589 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (50.77 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
325.00 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
1.52%
Charge de dépôt maximale:
6.26%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
3.35
Longs trades:
509 (50.00%)
Courts trades:
509 (50.00%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
1.10 USD
Bénéfice moyen:
7.97 USD
Perte moyenne:
-12.36 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-320.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-320.02 USD (5)
Croissance mensuelle:
9.03%
Prévision annuelle:
109.52%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
148.92 USD
Maximal:
334.32 USD (24.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.82% (326.28 USD)
Par fonds propres:
1.31% (13.56 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1018
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 109K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +325.00 USD
Pire transaction: -164 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +50.77 USD
Perte consécutive maximale: -320.02 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
12.19 × 4265
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Nobita bot gold trading 24/5
Aucun avis
2026.01.13 09:15
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
