Всего трейдов:
1 018
Прибыльных трейдов:
674 (66.20%)
Убыточных трейдов:
344 (33.79%)
Лучший трейд:
325.00 USD
Худший трейд:
-163.72 USD
Общая прибыль:
5 370.37 USD (1 833 411 pips)
Общий убыток:
-4 250.75 USD (1 724 589 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (50.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
325.00 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
1.52%
Макс. загрузка депозита:
6.26%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
3.35
Длинных трейдов:
509 (50.00%)
Коротких трейдов:
509 (50.00%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
1.10 USD
Средняя прибыль:
7.97 USD
Средний убыток:
-12.36 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-320.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-320.02 USD (5)
Прирост в месяц:
9.03%
Годовой прогноз:
109.52%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
148.92 USD
Максимальная:
334.32 USD (24.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.82% (326.28 USD)
По эквити:
1.31% (13.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1018
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|109K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +325.00 USD
Худший трейд: -164 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +50.77 USD
Макс. убыток в серии: -320.02 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.19 × 4265
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
