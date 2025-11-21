СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Doremon GoldTech Standard
Thi Nhu Huyen Truong

Doremon GoldTech Standard

Thi Nhu Huyen Truong
0 отзывов
Надежность
57 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 189%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 018
Прибыльных трейдов:
674 (66.20%)
Убыточных трейдов:
344 (33.79%)
Лучший трейд:
325.00 USD
Худший трейд:
-163.72 USD
Общая прибыль:
5 370.37 USD (1 833 411 pips)
Общий убыток:
-4 250.75 USD (1 724 589 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (50.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
325.00 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
1.52%
Макс. загрузка депозита:
6.26%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
3.35
Длинных трейдов:
509 (50.00%)
Коротких трейдов:
509 (50.00%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
1.10 USD
Средняя прибыль:
7.97 USD
Средний убыток:
-12.36 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-320.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-320.02 USD (5)
Прирост в месяц:
9.03%
Годовой прогноз:
109.52%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
148.92 USD
Максимальная:
334.32 USD (24.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.82% (326.28 USD)
По эквити:
1.31% (13.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1018
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 109K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +325.00 USD
Худший трейд: -164 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +50.77 USD
Макс. убыток в серии: -320.02 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
12.19 × 4265
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Nobita bot gold trading 24/5
Нет отзывов
2026.01.13 09:15
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
