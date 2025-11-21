シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Doremon GoldTech Standard
Thi Nhu Huyen Truong

Doremon GoldTech Standard

Thi Nhu Huyen Truong
レビュー0件
信頼性
57週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 189%
Exness-MT5Real8
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 018
利益トレード:
674 (66.20%)
損失トレード:
344 (33.79%)
ベストトレード:
325.00 USD
最悪のトレード:
-163.72 USD
総利益:
5 370.37 USD (1 833 411 pips)
総損失:
-4 250.75 USD (1 724 589 pips)
最大連続の勝ち:
16 (50.77 USD)
最大連続利益:
325.00 USD (1)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
1.52%
最大入金額:
6.26%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
3.35
長いトレード:
509 (50.00%)
短いトレード:
509 (50.00%)
プロフィットファクター:
1.26
期待されたペイオフ:
1.10 USD
平均利益:
7.97 USD
平均損失:
-12.36 USD
最大連続の負け:
5 (-320.02 USD)
最大連続損失:
-320.02 USD (5)
月間成長:
9.03%
年間予想:
109.52%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
148.92 USD
最大の:
334.32 USD (24.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.82% (326.28 USD)
エクイティによる:
1.31% (13.56 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1018
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 109K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +325.00 USD
最悪のトレード: -164 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +50.77 USD
最大連続損失: -320.02 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
12.19 × 4265
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Nobita bot gold trading 24/5
