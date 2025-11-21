- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 018
利益トレード:
674 (66.20%)
損失トレード:
344 (33.79%)
ベストトレード:
325.00 USD
最悪のトレード:
-163.72 USD
総利益:
5 370.37 USD (1 833 411 pips)
総損失:
-4 250.75 USD (1 724 589 pips)
最大連続の勝ち:
16 (50.77 USD)
最大連続利益:
325.00 USD (1)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
1.52%
最大入金額:
6.26%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
3.35
長いトレード:
509 (50.00%)
短いトレード:
509 (50.00%)
プロフィットファクター:
1.26
期待されたペイオフ:
1.10 USD
平均利益:
7.97 USD
平均損失:
-12.36 USD
最大連続の負け:
5 (-320.02 USD)
最大連続損失:
-320.02 USD (5)
月間成長:
9.03%
年間予想:
109.52%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
148.92 USD
最大の:
334.32 USD (24.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.82% (326.28 USD)
エクイティによる:
1.31% (13.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1018
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|109K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +325.00 USD
最悪のトレード: -164 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +50.77 USD
最大連続損失: -320.02 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.19 × 4265
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
