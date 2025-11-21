信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Doremon GoldTech Standard
Thi Nhu Huyen Truong

Doremon GoldTech Standard

Thi Nhu Huyen Truong
0条评论
可靠性
57
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 189%
Exness-MT5Real8
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 018
盈利交易:
674 (66.20%)
亏损交易:
344 (33.79%)
最好交易:
325.00 USD
最差交易:
-163.72 USD
毛利:
5 370.37 USD (1 833 411 pips)
毛利亏损:
-4 250.75 USD (1 724 589 pips)
最大连续赢利:
16 (50.77 USD)
最大连续盈利:
325.00 USD (1)
夏普比率:
0.06
交易活动:
1.52%
最大入金加载:
6.26%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
3.35
长期交易:
509 (50.00%)
短期交易:
509 (50.00%)
利润因子:
1.26
预期回报:
1.10 USD
平均利润:
7.97 USD
平均损失:
-12.36 USD
最大连续失误:
5 (-320.02 USD)
最大连续亏损:
-320.02 USD (5)
每月增长:
9.03%
年度预测:
109.52%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
148.92 USD
最大值:
334.32 USD (24.41%)
相对跌幅:
结余:
31.82% (326.28 USD)
净值:
1.31% (13.56 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1018
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 109K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +325.00 USD
最差交易: -164 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +50.77 USD
最大连续亏损: -320.02 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
12.19 × 4265
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Nobita bot gold trading 24/5
没有评论
2026.01.13 09:15
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载