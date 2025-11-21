- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 018
盈利交易:
674 (66.20%)
亏损交易:
344 (33.79%)
最好交易:
325.00 USD
最差交易:
-163.72 USD
毛利:
5 370.37 USD (1 833 411 pips)
毛利亏损:
-4 250.75 USD (1 724 589 pips)
最大连续赢利:
16 (50.77 USD)
最大连续盈利:
325.00 USD (1)
夏普比率:
0.06
交易活动:
1.52%
最大入金加载:
6.26%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
3.35
长期交易:
509 (50.00%)
短期交易:
509 (50.00%)
利润因子:
1.26
预期回报:
1.10 USD
平均利润:
7.97 USD
平均损失:
-12.36 USD
最大连续失误:
5 (-320.02 USD)
最大连续亏损:
-320.02 USD (5)
每月增长:
9.03%
年度预测:
109.52%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
148.92 USD
最大值:
334.32 USD (24.41%)
相对跌幅:
结余:
31.82% (326.28 USD)
净值:
1.31% (13.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1018
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|109K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +325.00 USD
最差交易: -164 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +50.77 USD
最大连续亏损: -320.02 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.19 × 4265
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Nobita bot gold trading 24/5
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
189%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
57
99%
1 018
66%
2%
1.26
1.10
USD
USD
32%
1:500