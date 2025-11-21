- 자본
- 축소
트레이드:
1 018
이익 거래:
674 (66.20%)
손실 거래:
344 (33.79%)
최고의 거래:
325.00 USD
최악의 거래:
-163.72 USD
총 수익:
5 370.37 USD (1 833 411 pips)
총 손실:
-4 250.75 USD (1 724 589 pips)
연속 최대 이익:
16 (50.77 USD)
연속 최대 이익:
325.00 USD (1)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
1.52%
최대 입금량:
6.26%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
3.35
롱(주식매수):
509 (50.00%)
숏(주식차입매도):
509 (50.00%)
수익 요인:
1.26
기대수익:
1.10 USD
평균 이익:
7.97 USD
평균 손실:
-12.36 USD
연속 최대 손실:
5 (-320.02 USD)
연속 최대 손실:
-320.02 USD (5)
월별 성장률:
9.03%
연간 예측:
109.52%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
148.92 USD
최대한의:
334.32 USD (24.41%)
상대적 삭감:
잔고별:
31.82% (326.28 USD)
자본금별:
1.31% (13.56 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1018
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|109K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.19 × 4265
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Nobita bot gold trading 24/5
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
189%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
57
99%
1 018
66%
2%
1.26
1.10
USD
USD
32%
1:500