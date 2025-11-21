SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Doremon GoldTech Standard
Thi Nhu Huyen Truong

Doremon GoldTech Standard

Thi Nhu Huyen Truong
0 recensioni
Affidabilità
57 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 189%
Exness-MT5Real8
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 018
Profit Trade:
674 (66.20%)
Loss Trade:
344 (33.79%)
Best Trade:
325.00 USD
Worst Trade:
-163.72 USD
Profitto lordo:
5 370.37 USD (1 833 411 pips)
Perdita lorda:
-4 250.75 USD (1 724 589 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (50.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
325.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
1.52%
Massimo carico di deposito:
6.26%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.35
Long Trade:
509 (50.00%)
Short Trade:
509 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
1.10 USD
Profitto medio:
7.97 USD
Perdita media:
-12.36 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-320.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-320.02 USD (5)
Crescita mensile:
9.03%
Previsione annuale:
109.52%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
148.92 USD
Massimale:
334.32 USD (24.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.82% (326.28 USD)
Per equità:
1.31% (13.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1018
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 109K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +325.00 USD
Worst Trade: -164 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +50.77 USD
Massima perdita consecutiva: -320.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
12.19 × 4265
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Nobita bot gold trading 24/5
Non ci sono recensioni
2026.01.13 09:15
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Doremon GoldTech Standard
30USD al mese
189%
0
0
USD
1.2K
USD
57
99%
1 018
66%
2%
1.26
1.10
USD
32%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.