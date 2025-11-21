- Crescita
Trade:
1 018
Profit Trade:
674 (66.20%)
Loss Trade:
344 (33.79%)
Best Trade:
325.00 USD
Worst Trade:
-163.72 USD
Profitto lordo:
5 370.37 USD (1 833 411 pips)
Perdita lorda:
-4 250.75 USD (1 724 589 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (50.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
325.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
1.52%
Massimo carico di deposito:
6.26%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.35
Long Trade:
509 (50.00%)
Short Trade:
509 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
1.10 USD
Profitto medio:
7.97 USD
Perdita media:
-12.36 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-320.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-320.02 USD (5)
Crescita mensile:
9.03%
Previsione annuale:
109.52%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
148.92 USD
Massimale:
334.32 USD (24.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.82% (326.28 USD)
Per equità:
1.31% (13.56 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1018
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|109K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.19 × 4265
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Nobita bot gold trading 24/5
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
189%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
57
99%
1 018
66%
2%
1.26
1.10
USD
USD
32%
1:500