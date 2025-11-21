- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 018
Gewinntrades:
674 (66.20%)
Verlusttrades:
344 (33.79%)
Bester Trade:
325.00 USD
Schlechtester Trade:
-163.72 USD
Bruttoprofit:
5 370.37 USD (1 833 411 pips)
Bruttoverlust:
-4 250.75 USD (1 724 589 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (50.77 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
325.00 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
1.52%
Max deposit load:
6.26%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
3.35
Long-Positionen:
509 (50.00%)
Short-Positionen:
509 (50.00%)
Profit-Faktor:
1.26
Mathematische Gewinnerwartung:
1.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.97 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-320.02 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-320.02 USD (5)
Wachstum pro Monat :
9.03%
Jahresprognose:
109.52%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
148.92 USD
Maximaler:
334.32 USD (24.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
31.82% (326.28 USD)
Kapital:
1.31% (13.56 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1018
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|109K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +325.00 USD
Schlechtester Trade: -164 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +50.77 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -320.02 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.19 × 4265
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Nobita bot gold trading 24/5
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
189%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
57
99%
1 018
66%
2%
1.26
1.10
USD
USD
32%
1:500