Thi Nhu Huyen Truong

Doremon GoldTech Standard

Thi Nhu Huyen Truong
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
57 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 189%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 018
Gewinntrades:
674 (66.20%)
Verlusttrades:
344 (33.79%)
Bester Trade:
325.00 USD
Schlechtester Trade:
-163.72 USD
Bruttoprofit:
5 370.37 USD (1 833 411 pips)
Bruttoverlust:
-4 250.75 USD (1 724 589 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (50.77 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
325.00 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
1.52%
Max deposit load:
6.26%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
3.35
Long-Positionen:
509 (50.00%)
Short-Positionen:
509 (50.00%)
Profit-Faktor:
1.26
Mathematische Gewinnerwartung:
1.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.97 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-320.02 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-320.02 USD (5)
Wachstum pro Monat :
9.03%
Jahresprognose:
109.52%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
148.92 USD
Maximaler:
334.32 USD (24.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
31.82% (326.28 USD)
Kapital:
1.31% (13.56 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1018
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 109K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +325.00 USD
Schlechtester Trade: -164 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +50.77 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -320.02 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
12.19 × 4265
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Nobita bot gold trading 24/5
Keine Bewertungen
2026.01.13 09:15
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
