Sinais / MetaTrader 5 / Doremon GoldTech Standard
Thi Nhu Huyen Truong

Doremon GoldTech Standard

Thi Nhu Huyen Truong
0 comentários
Confiabilidade
57 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 189%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 018
Negociações com lucro:
674 (66.20%)
Negociações com perda:
344 (33.79%)
Melhor negociação:
325.00 USD
Pior negociação:
-163.72 USD
Lucro bruto:
5 370.37 USD (1 833 411 pips)
Perda bruta:
-4 250.75 USD (1 724 589 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (50.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
325.00 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
1.52%
Depósito máximo carregado:
6.26%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
3.35
Negociações longas:
509 (50.00%)
Negociações curtas:
509 (50.00%)
Fator de lucro:
1.26
Valor esperado:
1.10 USD
Lucro médio:
7.97 USD
Perda média:
-12.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-320.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-320.02 USD (5)
Crescimento mensal:
9.03%
Previsão anual:
109.52%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
148.92 USD
Máximo:
334.32 USD (24.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.82% (326.28 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.31% (13.56 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1018
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 109K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +325.00 USD
Pior negociação: -164 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +50.77 USD
Máxima perda consecutiva: -320.02 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
12.19 × 4265
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Nobita bot gold trading 24/5
Sem comentários
2026.01.13 09:15
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
