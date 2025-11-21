- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 018
Negociações com lucro:
674 (66.20%)
Negociações com perda:
344 (33.79%)
Melhor negociação:
325.00 USD
Pior negociação:
-163.72 USD
Lucro bruto:
5 370.37 USD (1 833 411 pips)
Perda bruta:
-4 250.75 USD (1 724 589 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (50.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
325.00 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
1.52%
Depósito máximo carregado:
6.26%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
3.35
Negociações longas:
509 (50.00%)
Negociações curtas:
509 (50.00%)
Fator de lucro:
1.26
Valor esperado:
1.10 USD
Lucro médio:
7.97 USD
Perda média:
-12.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-320.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-320.02 USD (5)
Crescimento mensal:
9.03%
Previsão anual:
109.52%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
148.92 USD
Máximo:
334.32 USD (24.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.82% (326.28 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.31% (13.56 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1018
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|109K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +325.00 USD
Pior negociação: -164 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +50.77 USD
Máxima perda consecutiva: -320.02 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.19 × 4265
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Nobita bot gold trading 24/5
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
189%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
57
99%
1 018
66%
2%
1.26
1.10
USD
USD
32%
1:500