SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Darvinex EEC
Krzysztof Andrzej Szloser

Darvinex EEC

Krzysztof Andrzej Szloser
0 inceleme
Güvenilirlik
42 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 139%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
425
Kârla kapanan işlemler:
293 (68.94%)
Zararla kapanan işlemler:
132 (31.06%)
En iyi işlem:
147.77 GBP
En kötü işlem:
-301.39 GBP
Brüt kâr:
5 749.04 GBP (279 516 pips)
Brüt zarar:
-3 142.12 GBP (150 729 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (314.85 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
605.72 GBP (7)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
52.56%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
5.69
Alış işlemleri:
265 (62.35%)
Satış işlemleri:
160 (37.65%)
Kâr faktörü:
1.83
Beklenen getiri:
6.13 GBP
Ortalama kâr:
19.62 GBP
Ortalama zarar:
-23.80 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-84.19 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-301.39 GBP (1)
Aylık büyüme:
7.41%
Yıllık tahmin:
89.96%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
457.81 GBP (10.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.12% (266.00 GBP)
Varlığa göre:
4.86% (209.67 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 67
EURUSD 58
EURJPY 56
GBPUSD 53
XAUUSD 50
AUDUSD 46
CHFJPY 32
USDCAD 30
EURGBP 20
USDCHF 13
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 478
EURUSD 533
EURJPY 204
GBPUSD 382
XAUUSD 478
AUDUSD 378
CHFJPY 228
USDCAD 606
EURGBP -9
USDCHF 84
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 18K
EURUSD 13K
EURJPY 6.9K
GBPUSD 13K
XAUUSD 43K
AUDUSD 6.5K
CHFJPY 12K
USDCAD 15K
EURGBP 1K
USDCHF 858
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +147.77 GBP
En kötü işlem: -301 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +314.85 GBP
Maksimum ardışık zarar: -84.19 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 9
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 7
Pepperstone-Edge11
0.00 × 10
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.20 × 5
ICMarkets-Live07
0.28 × 209
AxiTrader-US06-Live
0.29 × 7
ATCBrokers-Live 1
0.36 × 14
ICMarketsSC-Live05
0.38 × 8
ICMarkets-Live06
0.41 × 198
OrtegaCapital-Server
0.43 × 588
RoboForex-ECN-2
0.51 × 145
CFHMarkets-Live1
0.52 × 143
ICMarkets-Live09
0.54 × 134
AtlanticPearl-Live 1
0.55 × 65
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
TickmillUK-Live03
0.63 × 56
Monex-Server2
0.63 × 49
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 357
197 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
EEC darwin account
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Darvinex EEC
Ayda 999 USD
139%
0
0
USD
4.3K
GBP
42
100%
425
68%
100%
1.82
6.13
GBP
11%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.