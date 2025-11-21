- Büyüme
İşlemler:
425
Kârla kapanan işlemler:
293 (68.94%)
Zararla kapanan işlemler:
132 (31.06%)
En iyi işlem:
147.77 GBP
En kötü işlem:
-301.39 GBP
Brüt kâr:
5 749.04 GBP (279 516 pips)
Brüt zarar:
-3 142.12 GBP (150 729 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (314.85 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
605.72 GBP (7)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
52.56%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
5.69
Alış işlemleri:
265 (62.35%)
Satış işlemleri:
160 (37.65%)
Kâr faktörü:
1.83
Beklenen getiri:
6.13 GBP
Ortalama kâr:
19.62 GBP
Ortalama zarar:
-23.80 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-84.19 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-301.39 GBP (1)
Aylık büyüme:
7.41%
Yıllık tahmin:
89.96%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
457.81 GBP (10.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.12% (266.00 GBP)
Varlığa göre:
4.86% (209.67 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|67
|EURUSD
|58
|EURJPY
|56
|GBPUSD
|53
|XAUUSD
|50
|AUDUSD
|46
|CHFJPY
|32
|USDCAD
|30
|EURGBP
|20
|USDCHF
|13
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|478
|EURUSD
|533
|EURJPY
|204
|GBPUSD
|382
|XAUUSD
|478
|AUDUSD
|378
|CHFJPY
|228
|USDCAD
|606
|EURGBP
|-9
|USDCHF
|84
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|18K
|EURUSD
|13K
|EURJPY
|6.9K
|GBPUSD
|13K
|XAUUSD
|43K
|AUDUSD
|6.5K
|CHFJPY
|12K
|USDCAD
|15K
|EURGBP
|1K
|USDCHF
|858
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +147.77 GBP
En kötü işlem: -301 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +314.85 GBP
Maksimum ardışık zarar: -84.19 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 9
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 10
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.20 × 5
|
ICMarkets-Live07
|0.28 × 209
|
AxiTrader-US06-Live
|0.29 × 7
|
ATCBrokers-Live 1
|0.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live05
|0.38 × 8
|
ICMarkets-Live06
|0.41 × 198
|
OrtegaCapital-Server
|0.43 × 588
|
RoboForex-ECN-2
|0.51 × 145
|
CFHMarkets-Live1
|0.52 × 143
|
ICMarkets-Live09
|0.54 × 134
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.55 × 65
|
EGlobal-Cent5
|0.58 × 253
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
TickmillUK-Live03
|0.63 × 56
|
Monex-Server2
|0.63 × 49
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 357
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
139%
0
0
USD
USD
4.3K
GBP
GBP
42
100%
425
68%
100%
1.82
6.13
GBP
GBP
11%
1:200