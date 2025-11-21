- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
450
利益トレード:
308 (68.44%)
損失トレード:
142 (31.56%)
ベストトレード:
147.77 GBP
最悪のトレード:
-301.39 GBP
総利益:
6 328.18 GBP (309 696 pips)
総損失:
-3 498.58 GBP (160 391 pips)
最大連続の勝ち:
17 (314.85 GBP)
最大連続利益:
605.72 GBP (7)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
104.97%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
6.18
長いトレード:
285 (63.33%)
短いトレード:
165 (36.67%)
プロフィットファクター:
1.81
期待されたペイオフ:
6.29 GBP
平均利益:
20.55 GBP
平均損失:
-24.64 GBP
最大連続の負け:
6 (-84.19 GBP)
最大連続損失:
-301.39 GBP (1)
月間成長:
5.16%
年間予想:
62.64%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 GBP
最大の:
457.81 GBP (10.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.12% (266.00 GBP)
エクイティによる:
31.53% (1 297.29 GBP)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|69
|EURJPY
|60
|EURUSD
|58
|GBPUSD
|55
|XAUUSD
|53
|AUDUSD
|47
|CHFJPY
|36
|USDCAD
|35
|EURGBP
|23
|USDCHF
|14
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|633
|EURJPY
|249
|EURUSD
|533
|GBPUSD
|399
|XAUUSD
|596
|AUDUSD
|437
|CHFJPY
|153
|USDCAD
|729
|EURGBP
|-104
|USDCHF
|24
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|20K
|EURJPY
|8.4K
|EURUSD
|13K
|GBPUSD
|13K
|XAUUSD
|60K
|AUDUSD
|6.9K
|CHFJPY
|11K
|USDCAD
|18K
|EURGBP
|124
|USDCHF
|81
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +147.77 GBP
最悪のトレード: -301 GBP
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +314.85 GBP
最大連続損失: -84.19 GBP
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 10
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 8
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 9
|
OneTrade-Real
|0.20 × 5
|
ICMarkets-Live07
|0.28 × 209
|
AxiTrader-US06-Live
|0.29 × 7
|
ATCBrokers-Live 1
|0.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live05
|0.38 × 8
|
ICMarkets-Live06
|0.41 × 198
|
OrtegaCapital-Server
|0.43 × 588
|
RoboForex-ECN-2
|0.51 × 145
|
CFHMarkets-Live1
|0.52 × 143
|
ICMarkets-Live09
|0.54 × 134
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.55 × 65
|
EGlobal-Cent5
|0.58 × 253
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
TickmillUK-Live03
|0.63 × 56
|
Monex-Server2
|0.63 × 49
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 357
EEC Darwin Account
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
151%
0
0
USD
USD
4.3K
GBP
GBP
47
100%
450
68%
100%
1.80
6.29
GBP
GBP
32%
1:200