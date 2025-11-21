シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Darvinex EEC
Krzysztof Andrzej Szloser

Darvinex EEC

Krzysztof Andrzej Szloser
レビュー0件
信頼性
47週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 151%
Darwinex-Live
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
450
利益トレード:
308 (68.44%)
損失トレード:
142 (31.56%)
ベストトレード:
147.77 GBP
最悪のトレード:
-301.39 GBP
総利益:
6 328.18 GBP (309 696 pips)
総損失:
-3 498.58 GBP (160 391 pips)
最大連続の勝ち:
17 (314.85 GBP)
最大連続利益:
605.72 GBP (7)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
104.97%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
6.18
長いトレード:
285 (63.33%)
短いトレード:
165 (36.67%)
プロフィットファクター:
1.81
期待されたペイオフ:
6.29 GBP
平均利益:
20.55 GBP
平均損失:
-24.64 GBP
最大連続の負け:
6 (-84.19 GBP)
最大連続損失:
-301.39 GBP (1)
月間成長:
5.16%
年間予想:
62.64%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 GBP
最大の:
457.81 GBP (10.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.12% (266.00 GBP)
エクイティによる:
31.53% (1 297.29 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 69
EURJPY 60
EURUSD 58
GBPUSD 55
XAUUSD 53
AUDUSD 47
CHFJPY 36
USDCAD 35
EURGBP 23
USDCHF 14
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 633
EURJPY 249
EURUSD 533
GBPUSD 399
XAUUSD 596
AUDUSD 437
CHFJPY 153
USDCAD 729
EURGBP -104
USDCHF 24
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 20K
EURJPY 8.4K
EURUSD 13K
GBPUSD 13K
XAUUSD 60K
AUDUSD 6.9K
CHFJPY 11K
USDCAD 18K
EURGBP 124
USDCHF 81
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +147.77 GBP
最悪のトレード: -301 GBP
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +314.85 GBP
最大連続損失: -84.19 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 10
Exness-Real
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 8
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 7
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 9
OneTrade-Real
0.20 × 5
ICMarkets-Live07
0.28 × 209
AxiTrader-US06-Live
0.29 × 7
ATCBrokers-Live 1
0.36 × 14
ICMarketsSC-Live05
0.38 × 8
ICMarkets-Live06
0.41 × 198
OrtegaCapital-Server
0.43 × 588
RoboForex-ECN-2
0.51 × 145
CFHMarkets-Live1
0.52 × 143
ICMarkets-Live09
0.54 × 134
AtlanticPearl-Live 1
0.55 × 65
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
TickmillUK-Live03
0.63 × 56
Monex-Server2
0.63 × 49
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 357
198 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
EEC Darwin Account
レビューなし
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 00:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 20:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 05:58
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.95% of days out of 303 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 05:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 17:32
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.81% of days out of 291 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Darvinex EEC
999 USD/月
151%
0
0
USD
4.3K
GBP
47
100%
450
68%
100%
1.80
6.29
GBP
32%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください