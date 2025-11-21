- Crescita
Trade:
425
Profit Trade:
293 (68.94%)
Loss Trade:
132 (31.06%)
Best Trade:
147.77 GBP
Worst Trade:
-301.39 GBP
Profitto lordo:
5 749.04 GBP (279 516 pips)
Perdita lorda:
-3 142.12 GBP (150 729 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (314.85 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
605.72 GBP (7)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
52.56%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
5.69
Long Trade:
265 (62.35%)
Short Trade:
160 (37.65%)
Fattore di profitto:
1.83
Profitto previsto:
6.13 GBP
Profitto medio:
19.62 GBP
Perdita media:
-23.80 GBP
Massime perdite consecutive:
6 (-84.19 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-301.39 GBP (1)
Crescita mensile:
7.41%
Previsione annuale:
89.96%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
457.81 GBP (10.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.12% (266.00 GBP)
Per equità:
4.86% (209.67 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|67
|EURUSD
|58
|EURJPY
|56
|GBPUSD
|53
|XAUUSD
|50
|AUDUSD
|46
|CHFJPY
|32
|USDCAD
|30
|EURGBP
|20
|USDCHF
|13
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|478
|EURUSD
|533
|EURJPY
|204
|GBPUSD
|382
|XAUUSD
|478
|AUDUSD
|378
|CHFJPY
|228
|USDCAD
|606
|EURGBP
|-9
|USDCHF
|84
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|18K
|EURUSD
|13K
|EURJPY
|6.9K
|GBPUSD
|13K
|XAUUSD
|43K
|AUDUSD
|6.5K
|CHFJPY
|12K
|USDCAD
|15K
|EURGBP
|1K
|USDCHF
|858
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +147.77 GBP
Worst Trade: -301 GBP
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +314.85 GBP
Massima perdita consecutiva: -84.19 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 9
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 10
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.20 × 5
|
ICMarkets-Live07
|0.28 × 209
|
AxiTrader-US06-Live
|0.29 × 7
|
ATCBrokers-Live 1
|0.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live05
|0.38 × 8
|
ICMarkets-Live06
|0.41 × 198
|
OrtegaCapital-Server
|0.43 × 588
|
RoboForex-ECN-2
|0.51 × 145
|
CFHMarkets-Live1
|0.52 × 143
|
ICMarkets-Live09
|0.54 × 134
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.55 × 65
|
EGlobal-Cent5
|0.58 × 253
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
TickmillUK-Live03
|0.63 × 56
|
Monex-Server2
|0.63 × 49
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 357
EEC darwin account
