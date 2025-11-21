SegnaliSezioni
Krzysztof Andrzej Szloser

Darvinex EEC

Krzysztof Andrzej Szloser
0 recensioni
Affidabilità
42 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 139%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
425
Profit Trade:
293 (68.94%)
Loss Trade:
132 (31.06%)
Best Trade:
147.77 GBP
Worst Trade:
-301.39 GBP
Profitto lordo:
5 749.04 GBP (279 516 pips)
Perdita lorda:
-3 142.12 GBP (150 729 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (314.85 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
605.72 GBP (7)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
52.56%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
5.69
Long Trade:
265 (62.35%)
Short Trade:
160 (37.65%)
Fattore di profitto:
1.83
Profitto previsto:
6.13 GBP
Profitto medio:
19.62 GBP
Perdita media:
-23.80 GBP
Massime perdite consecutive:
6 (-84.19 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-301.39 GBP (1)
Crescita mensile:
7.41%
Previsione annuale:
89.96%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
457.81 GBP (10.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.12% (266.00 GBP)
Per equità:
4.86% (209.67 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 67
EURUSD 58
EURJPY 56
GBPUSD 53
XAUUSD 50
AUDUSD 46
CHFJPY 32
USDCAD 30
EURGBP 20
USDCHF 13
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 478
EURUSD 533
EURJPY 204
GBPUSD 382
XAUUSD 478
AUDUSD 378
CHFJPY 228
USDCAD 606
EURGBP -9
USDCHF 84
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 18K
EURUSD 13K
EURJPY 6.9K
GBPUSD 13K
XAUUSD 43K
AUDUSD 6.5K
CHFJPY 12K
USDCAD 15K
EURGBP 1K
USDCHF 858
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +147.77 GBP
Worst Trade: -301 GBP
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +314.85 GBP
Massima perdita consecutiva: -84.19 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 9
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 7
Pepperstone-Edge11
0.00 × 10
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.20 × 5
ICMarkets-Live07
0.28 × 209
AxiTrader-US06-Live
0.29 × 7
ATCBrokers-Live 1
0.36 × 14
ICMarketsSC-Live05
0.38 × 8
ICMarkets-Live06
0.41 × 198
OrtegaCapital-Server
0.43 × 588
RoboForex-ECN-2
0.51 × 145
CFHMarkets-Live1
0.52 × 143
ICMarkets-Live09
0.54 × 134
AtlanticPearl-Live 1
0.55 × 65
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
TickmillUK-Live03
0.63 × 56
Monex-Server2
0.63 × 49
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 357
197 più
EEC darwin account
Non ci sono recensioni
