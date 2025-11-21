SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Darvinex EEC
Krzysztof Andrzej Szloser

Darvinex EEC

Krzysztof Andrzej Szloser
0 comentários
Confiabilidade
47 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 151%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
450
Negociações com lucro:
308 (68.44%)
Negociações com perda:
142 (31.56%)
Melhor negociação:
147.77 GBP
Pior negociação:
-301.39 GBP
Lucro bruto:
6 328.18 GBP (309 696 pips)
Perda bruta:
-3 498.58 GBP (160 391 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (314.85 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
605.72 GBP (7)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
104.97%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
6.18
Negociações longas:
285 (63.33%)
Negociações curtas:
165 (36.67%)
Fator de lucro:
1.81
Valor esperado:
6.29 GBP
Lucro médio:
20.55 GBP
Perda média:
-24.64 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-84.19 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-301.39 GBP (1)
Crescimento mensal:
5.16%
Previsão anual:
62.64%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 GBP
Máximo:
457.81 GBP (10.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.12% (266.00 GBP)
Pelo Capital Líquido:
31.53% (1 297.29 GBP)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 69
EURJPY 60
EURUSD 58
GBPUSD 55
XAUUSD 53
AUDUSD 47
CHFJPY 36
USDCAD 35
EURGBP 23
USDCHF 14
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 633
EURJPY 249
EURUSD 533
GBPUSD 399
XAUUSD 596
AUDUSD 437
CHFJPY 153
USDCAD 729
EURGBP -104
USDCHF 24
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 20K
EURJPY 8.4K
EURUSD 13K
GBPUSD 13K
XAUUSD 60K
AUDUSD 6.9K
CHFJPY 11K
USDCAD 18K
EURGBP 124
USDCHF 81
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +147.77 GBP
Pior negociação: -301 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +314.85 GBP
Máxima perda consecutiva: -84.19 GBP

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 10
Exness-Real
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 8
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 7
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 9
OneTrade-Real
0.20 × 5
ICMarkets-Live07
0.28 × 209
AxiTrader-US06-Live
0.29 × 7
ATCBrokers-Live 1
0.36 × 14
ICMarketsSC-Live05
0.38 × 8
ICMarkets-Live06
0.41 × 198
OrtegaCapital-Server
0.43 × 588
RoboForex-ECN-2
0.51 × 145
CFHMarkets-Live1
0.52 × 143
ICMarkets-Live09
0.54 × 134
AtlanticPearl-Live 1
0.55 × 65
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
TickmillUK-Live03
0.63 × 56
Monex-Server2
0.63 × 49
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 357
198 mais ...
EEC Darwin Account
Sem comentários
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 00:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 20:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 05:58
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.95% of days out of 303 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 05:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 17:32
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.81% of days out of 291 days of the signal's entire lifetime.
