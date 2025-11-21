- Crescimento
Negociações:
450
Negociações com lucro:
308 (68.44%)
Negociações com perda:
142 (31.56%)
Melhor negociação:
147.77 GBP
Pior negociação:
-301.39 GBP
Lucro bruto:
6 328.18 GBP (309 696 pips)
Perda bruta:
-3 498.58 GBP (160 391 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (314.85 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
605.72 GBP (7)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
104.97%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
6.18
Negociações longas:
285 (63.33%)
Negociações curtas:
165 (36.67%)
Fator de lucro:
1.81
Valor esperado:
6.29 GBP
Lucro médio:
20.55 GBP
Perda média:
-24.64 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-84.19 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-301.39 GBP (1)
Crescimento mensal:
5.16%
Previsão anual:
62.64%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 GBP
Máximo:
457.81 GBP (10.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.12% (266.00 GBP)
Pelo Capital Líquido:
31.53% (1 297.29 GBP)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|69
|EURJPY
|60
|EURUSD
|58
|GBPUSD
|55
|XAUUSD
|53
|AUDUSD
|47
|CHFJPY
|36
|USDCAD
|35
|EURGBP
|23
|USDCHF
|14
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|633
|EURJPY
|249
|EURUSD
|533
|GBPUSD
|399
|XAUUSD
|596
|AUDUSD
|437
|CHFJPY
|153
|USDCAD
|729
|EURGBP
|-104
|USDCHF
|24
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|20K
|EURJPY
|8.4K
|EURUSD
|13K
|GBPUSD
|13K
|XAUUSD
|60K
|AUDUSD
|6.9K
|CHFJPY
|11K
|USDCAD
|18K
|EURGBP
|124
|USDCHF
|81
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Melhor negociação: +147.77 GBP
Pior negociação: -301 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +314.85 GBP
Máxima perda consecutiva: -84.19 GBP
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 10
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 8
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 9
|
OneTrade-Real
|0.20 × 5
|
ICMarkets-Live07
|0.28 × 209
|
AxiTrader-US06-Live
|0.29 × 7
|
ATCBrokers-Live 1
|0.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live05
|0.38 × 8
|
ICMarkets-Live06
|0.41 × 198
|
OrtegaCapital-Server
|0.43 × 588
|
RoboForex-ECN-2
|0.51 × 145
|
CFHMarkets-Live1
|0.52 × 143
|
ICMarkets-Live09
|0.54 × 134
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.55 × 65
|
EGlobal-Cent5
|0.58 × 253
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
TickmillUK-Live03
|0.63 × 56
|
Monex-Server2
|0.63 × 49
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 357
