Krzysztof Andrzej Szloser

Darvinex EEC

Krzysztof Andrzej Szloser
0 отзывов
Надежность
47 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 151%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
450
Прибыльных трейдов:
308 (68.44%)
Убыточных трейдов:
142 (31.56%)
Лучший трейд:
147.77 GBP
Худший трейд:
-301.39 GBP
Общая прибыль:
6 328.18 GBP (309 696 pips)
Общий убыток:
-3 498.58 GBP (160 391 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (314.85 GBP)
Макс. прибыль в серии:
605.72 GBP (7)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
104.97%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
6.18
Длинных трейдов:
285 (63.33%)
Коротких трейдов:
165 (36.67%)
Профит фактор:
1.81
Мат. ожидание:
6.29 GBP
Средняя прибыль:
20.55 GBP
Средний убыток:
-24.64 GBP
Макс. серия проигрышей:
6 (-84.19 GBP)
Макс. убыток в серии:
-301.39 GBP (1)
Прирост в месяц:
5.16%
Годовой прогноз:
62.64%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 GBP
Максимальная:
457.81 GBP (10.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.12% (266.00 GBP)
По эквити:
31.53% (1 297.29 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 69
EURJPY 60
EURUSD 58
GBPUSD 55
XAUUSD 53
AUDUSD 47
CHFJPY 36
USDCAD 35
EURGBP 23
USDCHF 14
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 633
EURJPY 249
EURUSD 533
GBPUSD 399
XAUUSD 596
AUDUSD 437
CHFJPY 153
USDCAD 729
EURGBP -104
USDCHF 24
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 20K
EURJPY 8.4K
EURUSD 13K
GBPUSD 13K
XAUUSD 60K
AUDUSD 6.9K
CHFJPY 11K
USDCAD 18K
EURGBP 124
USDCHF 81
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +147.77 GBP
Худший трейд: -301 GBP
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +314.85 GBP
Макс. убыток в серии: -84.19 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 9
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 7
Pepperstone-Edge11
0.00 × 10
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.20 × 5
ICMarkets-Live07
0.28 × 209
AxiTrader-US06-Live
0.29 × 7
ATCBrokers-Live 1
0.36 × 14
ICMarketsSC-Live05
0.38 × 8
ICMarkets-Live06
0.41 × 198
OrtegaCapital-Server
0.43 × 588
RoboForex-ECN-2
0.51 × 145
CFHMarkets-Live1
0.52 × 143
ICMarkets-Live09
0.54 × 134
AtlanticPearl-Live 1
0.55 × 65
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
TickmillUK-Live03
0.63 × 56
Monex-Server2
0.63 × 49
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 357
еще 197...
EEC Darwin Account
Нет отзывов
2025.12.15 07:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 20:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 05:58
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.95% of days out of 303 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 05:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 17:32
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.81% of days out of 291 days of the signal's entire lifetime.
