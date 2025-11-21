- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
450
盈利交易:
308 (68.44%)
亏损交易:
142 (31.56%)
最好交易:
147.77 GBP
最差交易:
-301.39 GBP
毛利:
6 328.18 GBP (309 696 pips)
毛利亏损:
-3 498.58 GBP (160 391 pips)
最大连续赢利:
17 (314.85 GBP)
最大连续盈利:
605.72 GBP (7)
夏普比率:
0.19
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
104.97%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
6 天
采收率:
6.18
长期交易:
285 (63.33%)
短期交易:
165 (36.67%)
利润因子:
1.81
预期回报:
6.29 GBP
平均利润:
20.55 GBP
平均损失:
-24.64 GBP
最大连续失误:
6 (-84.19 GBP)
最大连续亏损:
-301.39 GBP (1)
每月增长:
5.16%
年度预测:
62.64%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 GBP
最大值:
457.81 GBP (10.71%)
相对跌幅:
结余:
11.12% (266.00 GBP)
净值:
31.53% (1 297.29 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|69
|EURJPY
|60
|EURUSD
|58
|GBPUSD
|55
|XAUUSD
|53
|AUDUSD
|47
|CHFJPY
|36
|USDCAD
|35
|EURGBP
|23
|USDCHF
|14
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|633
|EURJPY
|249
|EURUSD
|533
|GBPUSD
|399
|XAUUSD
|596
|AUDUSD
|437
|CHFJPY
|153
|USDCAD
|729
|EURGBP
|-104
|USDCHF
|24
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|20K
|EURJPY
|8.4K
|EURUSD
|13K
|GBPUSD
|13K
|XAUUSD
|60K
|AUDUSD
|6.9K
|CHFJPY
|11K
|USDCAD
|18K
|EURGBP
|124
|USDCHF
|81
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +147.77 GBP
最差交易: -301 GBP
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +314.85 GBP
最大连续亏损: -84.19 GBP
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 9
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 10
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.20 × 5
|
ICMarkets-Live07
|0.28 × 209
|
AxiTrader-US06-Live
|0.29 × 7
|
ATCBrokers-Live 1
|0.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live05
|0.38 × 8
|
ICMarkets-Live06
|0.41 × 198
|
OrtegaCapital-Server
|0.43 × 588
|
RoboForex-ECN-2
|0.51 × 145
|
CFHMarkets-Live1
|0.52 × 143
|
ICMarkets-Live09
|0.54 × 134
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.55 × 65
|
EGlobal-Cent5
|0.58 × 253
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
TickmillUK-Live03
|0.63 × 56
|
Monex-Server2
|0.63 × 49
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 357
EEC Darwin Account
