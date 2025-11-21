信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Darvinex EEC
Krzysztof Andrzej Szloser

Darvinex EEC

Krzysztof Andrzej Szloser
0条评论
可靠性
47
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2025 151%
Darwinex-Live
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
450
盈利交易:
308 (68.44%)
亏损交易:
142 (31.56%)
最好交易:
147.77 GBP
最差交易:
-301.39 GBP
毛利:
6 328.18 GBP (309 696 pips)
毛利亏损:
-3 498.58 GBP (160 391 pips)
最大连续赢利:
17 (314.85 GBP)
最大连续盈利:
605.72 GBP (7)
夏普比率:
0.19
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
104.97%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
6 天
采收率:
6.18
长期交易:
285 (63.33%)
短期交易:
165 (36.67%)
利润因子:
1.81
预期回报:
6.29 GBP
平均利润:
20.55 GBP
平均损失:
-24.64 GBP
最大连续失误:
6 (-84.19 GBP)
最大连续亏损:
-301.39 GBP (1)
每月增长:
5.16%
年度预测:
62.64%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 GBP
最大值:
457.81 GBP (10.71%)
相对跌幅:
结余:
11.12% (266.00 GBP)
净值:
31.53% (1 297.29 GBP)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 69
EURJPY 60
EURUSD 58
GBPUSD 55
XAUUSD 53
AUDUSD 47
CHFJPY 36
USDCAD 35
EURGBP 23
USDCHF 14
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 633
EURJPY 249
EURUSD 533
GBPUSD 399
XAUUSD 596
AUDUSD 437
CHFJPY 153
USDCAD 729
EURGBP -104
USDCHF 24
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 20K
EURJPY 8.4K
EURUSD 13K
GBPUSD 13K
XAUUSD 60K
AUDUSD 6.9K
CHFJPY 11K
USDCAD 18K
EURGBP 124
USDCHF 81
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +147.77 GBP
最差交易: -301 GBP
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +314.85 GBP
最大连续亏损: -84.19 GBP

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 9
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 7
Pepperstone-Edge11
0.00 × 10
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.20 × 5
ICMarkets-Live07
0.28 × 209
AxiTrader-US06-Live
0.29 × 7
ATCBrokers-Live 1
0.36 × 14
ICMarketsSC-Live05
0.38 × 8
ICMarkets-Live06
0.41 × 198
OrtegaCapital-Server
0.43 × 588
RoboForex-ECN-2
0.51 × 145
CFHMarkets-Live1
0.52 × 143
ICMarkets-Live09
0.54 × 134
AtlanticPearl-Live 1
0.55 × 65
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
TickmillUK-Live03
0.63 × 56
Monex-Server2
0.63 × 49
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 357
197 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
EEC Darwin Account
没有评论
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 00:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 20:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 05:58
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.95% of days out of 303 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 05:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 17:32
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.81% of days out of 291 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Darvinex EEC
每月999 USD
151%
0
0
USD
4.3K
GBP
47
100%
450
68%
100%
1.80
6.29
GBP
32%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载