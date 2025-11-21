SignaleKategorien
Krzysztof Andrzej Szloser

Darvinex EEC

Krzysztof Andrzej Szloser
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
47 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 150%
Darwinex-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
451
Gewinntrades:
308 (68.29%)
Verlusttrades:
143 (31.71%)
Bester Trade:
147.77 GBP
Schlechtester Trade:
-301.39 GBP
Bruttoprofit:
6 328.18 GBP (309 696 pips)
Bruttoverlust:
-3 508.64 GBP (160 463 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (314.85 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
605.72 GBP (7)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
104.97%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
6.16
Long-Positionen:
286 (63.41%)
Short-Positionen:
165 (36.59%)
Profit-Faktor:
1.80
Mathematische Gewinnerwartung:
6.25 GBP
Durchschnittlicher Profit:
20.55 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-24.54 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-84.19 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-301.39 GBP (1)
Wachstum pro Monat :
3.83%
Jahresprognose:
46.50%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 GBP
Maximaler:
457.81 GBP (10.71%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.12% (266.00 GBP)
Kapital:
31.53% (1 297.29 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 69
EURJPY 60
EURUSD 59
GBPUSD 55
XAUUSD 53
AUDUSD 47
CHFJPY 36
USDCAD 35
EURGBP 23
USDCHF 14
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 633
EURJPY 249
EURUSD 520
GBPUSD 399
XAUUSD 596
AUDUSD 437
CHFJPY 153
USDCAD 729
EURGBP -104
USDCHF 24
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 20K
EURJPY 8.4K
EURUSD 13K
GBPUSD 13K
XAUUSD 60K
AUDUSD 6.9K
CHFJPY 11K
USDCAD 18K
EURGBP 124
USDCHF 81
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +147.77 GBP
Schlechtester Trade: -301 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +314.85 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -84.19 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 10
Exness-Real
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 8
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 7
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 9
OneTrade-Real
0.20 × 5
ICMarkets-Live07
0.28 × 209
AxiTrader-US06-Live
0.29 × 7
ATCBrokers-Live 1
0.36 × 14
ICMarketsSC-Live05
0.38 × 8
ICMarkets-Live06
0.41 × 198
OrtegaCapital-Server
0.43 × 588
RoboForex-ECN-2
0.51 × 145
CFHMarkets-Live1
0.52 × 143
ICMarkets-Live09
0.54 × 134
AtlanticPearl-Live 1
0.55 × 65
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
TickmillUK-Live03
0.63 × 56
Monex-Server2
0.63 × 49
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 357
noch 198 ...
EEC Darwin Account
Keine Bewertungen
2025.12.29 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 01:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 22:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 00:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 20:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 05:58
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.95% of days out of 303 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 05:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 17:32
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.81% of days out of 291 days of the signal's entire lifetime.
