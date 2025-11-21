- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
451
Gewinntrades:
308 (68.29%)
Verlusttrades:
143 (31.71%)
Bester Trade:
147.77 GBP
Schlechtester Trade:
-301.39 GBP
Bruttoprofit:
6 328.18 GBP (309 696 pips)
Bruttoverlust:
-3 508.64 GBP (160 463 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (314.85 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
605.72 GBP (7)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
104.97%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
6.16
Long-Positionen:
286 (63.41%)
Short-Positionen:
165 (36.59%)
Profit-Faktor:
1.80
Mathematische Gewinnerwartung:
6.25 GBP
Durchschnittlicher Profit:
20.55 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-24.54 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-84.19 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-301.39 GBP (1)
Wachstum pro Monat :
3.83%
Jahresprognose:
46.50%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 GBP
Maximaler:
457.81 GBP (10.71%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.12% (266.00 GBP)
Kapital:
31.53% (1 297.29 GBP)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|69
|EURJPY
|60
|EURUSD
|59
|GBPUSD
|55
|XAUUSD
|53
|AUDUSD
|47
|CHFJPY
|36
|USDCAD
|35
|EURGBP
|23
|USDCHF
|14
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|633
|EURJPY
|249
|EURUSD
|520
|GBPUSD
|399
|XAUUSD
|596
|AUDUSD
|437
|CHFJPY
|153
|USDCAD
|729
|EURGBP
|-104
|USDCHF
|24
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|20K
|EURJPY
|8.4K
|EURUSD
|13K
|GBPUSD
|13K
|XAUUSD
|60K
|AUDUSD
|6.9K
|CHFJPY
|11K
|USDCAD
|18K
|EURGBP
|124
|USDCHF
|81
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +147.77 GBP
Schlechtester Trade: -301 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +314.85 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -84.19 GBP
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 10
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 8
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 9
|
OneTrade-Real
|0.20 × 5
|
ICMarkets-Live07
|0.28 × 209
|
AxiTrader-US06-Live
|0.29 × 7
|
ATCBrokers-Live 1
|0.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live05
|0.38 × 8
|
ICMarkets-Live06
|0.41 × 198
|
OrtegaCapital-Server
|0.43 × 588
|
RoboForex-ECN-2
|0.51 × 145
|
CFHMarkets-Live1
|0.52 × 143
|
ICMarkets-Live09
|0.54 × 134
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.55 × 65
|
EGlobal-Cent5
|0.58 × 253
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
TickmillUK-Live03
|0.63 × 56
|
Monex-Server2
|0.63 × 49
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 357
