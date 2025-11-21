SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Darvinex EEC
Krzysztof Andrzej Szloser

Darvinex EEC

Krzysztof Andrzej Szloser
0 avis
Fiabilité
42 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 139%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
425
Bénéfice trades:
293 (68.94%)
Perte trades:
132 (31.06%)
Meilleure transaction:
147.77 GBP
Pire transaction:
-301.39 GBP
Bénéfice brut:
5 749.04 GBP (279 516 pips)
Perte brute:
-3 142.12 GBP (150 729 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (314.85 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
605.72 GBP (7)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
52.56%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
5.69
Longs trades:
265 (62.35%)
Courts trades:
160 (37.65%)
Facteur de profit:
1.83
Rendement attendu:
6.13 GBP
Bénéfice moyen:
19.62 GBP
Perte moyenne:
-23.80 GBP
Pertes consécutives maximales:
6 (-84.19 GBP)
Perte consécutive maximale:
-301.39 GBP (1)
Croissance mensuelle:
7.41%
Prévision annuelle:
89.96%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 GBP
Maximal:
457.81 GBP (10.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.12% (266.00 GBP)
Par fonds propres:
4.86% (209.67 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 67
EURUSD 58
EURJPY 56
GBPUSD 53
XAUUSD 50
AUDUSD 46
CHFJPY 32
USDCAD 30
EURGBP 20
USDCHF 13
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 478
EURUSD 533
EURJPY 204
GBPUSD 382
XAUUSD 478
AUDUSD 378
CHFJPY 228
USDCAD 606
EURGBP -9
USDCHF 84
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 18K
EURUSD 13K
EURJPY 6.9K
GBPUSD 13K
XAUUSD 43K
AUDUSD 6.5K
CHFJPY 12K
USDCAD 15K
EURGBP 1K
USDCHF 858
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +147.77 GBP
Pire transaction: -301 GBP
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +314.85 GBP
Perte consécutive maximale: -84.19 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 9
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 7
Pepperstone-Edge11
0.00 × 10
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.20 × 5
ICMarkets-Live07
0.28 × 209
AxiTrader-US06-Live
0.29 × 7
ATCBrokers-Live 1
0.36 × 14
ICMarketsSC-Live05
0.38 × 8
ICMarkets-Live06
0.41 × 198
OrtegaCapital-Server
0.43 × 588
RoboForex-ECN-2
0.51 × 145
CFHMarkets-Live1
0.52 × 143
ICMarkets-Live09
0.54 × 134
AtlanticPearl-Live 1
0.55 × 65
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
TickmillUK-Live03
0.63 × 56
Monex-Server2
0.63 × 49
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 357
197 plus...
EEC darwin account
Aucun avis
