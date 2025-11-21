- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
450
Transacciones Rentables:
308 (68.44%)
Transacciones Irrentables:
142 (31.56%)
Mejor transacción:
147.77 GBP
Peor transacción:
-301.39 GBP
Beneficio Bruto:
6 328.18 GBP (309 696 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 498.58 GBP (160 391 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (314.85 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
605.72 GBP (7)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
104.97%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
6.18
Transacciones Largas:
285 (63.33%)
Transacciones Cortas:
165 (36.67%)
Factor de Beneficio:
1.81
Beneficio Esperado:
6.29 GBP
Beneficio medio:
20.55 GBP
Pérdidas medias:
-24.64 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-84.19 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-301.39 GBP (1)
Crecimiento al mes:
5.16%
Pronóstico anual:
62.64%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 GBP
Máxima:
457.81 GBP (10.71%)
Reducción relativa:
De balance:
11.12% (266.00 GBP)
De fondos:
31.53% (1 297.29 GBP)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|69
|EURJPY
|60
|EURUSD
|58
|GBPUSD
|55
|XAUUSD
|53
|AUDUSD
|47
|CHFJPY
|36
|USDCAD
|35
|EURGBP
|23
|USDCHF
|14
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|633
|EURJPY
|249
|EURUSD
|533
|GBPUSD
|399
|XAUUSD
|596
|AUDUSD
|437
|CHFJPY
|153
|USDCAD
|729
|EURGBP
|-104
|USDCHF
|24
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|20K
|EURJPY
|8.4K
|EURUSD
|13K
|GBPUSD
|13K
|XAUUSD
|60K
|AUDUSD
|6.9K
|CHFJPY
|11K
|USDCAD
|18K
|EURGBP
|124
|USDCHF
|81
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 10
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 8
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 9
|
OneTrade-Real
|0.20 × 5
|
ICMarkets-Live07
|0.28 × 209
|
AxiTrader-US06-Live
|0.29 × 7
|
ATCBrokers-Live 1
|0.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live05
|0.38 × 8
|
ICMarkets-Live06
|0.41 × 198
|
OrtegaCapital-Server
|0.43 × 588
|
RoboForex-ECN-2
|0.51 × 145
|
CFHMarkets-Live1
|0.52 × 143
|
ICMarkets-Live09
|0.54 × 134
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.55 × 65
|
EGlobal-Cent5
|0.58 × 253
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
TickmillUK-Live03
|0.63 × 56
|
Monex-Server2
|0.63 × 49
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 357
EEC Darwin Account
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
999 USD al mes
151%
0
0
USD
USD
4.3K
GBP
GBP
47
100%
450
68%
100%
1.80
6.29
GBP
GBP
32%
1:200