Krzysztof Andrzej Szloser

Darvinex EEC

Krzysztof Andrzej Szloser
0 comentarios
Fiabilidad
47 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 151%
Darwinex-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
450
Transacciones Rentables:
308 (68.44%)
Transacciones Irrentables:
142 (31.56%)
Mejor transacción:
147.77 GBP
Peor transacción:
-301.39 GBP
Beneficio Bruto:
6 328.18 GBP (309 696 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 498.58 GBP (160 391 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (314.85 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
605.72 GBP (7)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
104.97%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
6.18
Transacciones Largas:
285 (63.33%)
Transacciones Cortas:
165 (36.67%)
Factor de Beneficio:
1.81
Beneficio Esperado:
6.29 GBP
Beneficio medio:
20.55 GBP
Pérdidas medias:
-24.64 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-84.19 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-301.39 GBP (1)
Crecimiento al mes:
5.16%
Pronóstico anual:
62.64%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 GBP
Máxima:
457.81 GBP (10.71%)
Reducción relativa:
De balance:
11.12% (266.00 GBP)
De fondos:
31.53% (1 297.29 GBP)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 69
EURJPY 60
EURUSD 58
GBPUSD 55
XAUUSD 53
AUDUSD 47
CHFJPY 36
USDCAD 35
EURGBP 23
USDCHF 14
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 633
EURJPY 249
EURUSD 533
GBPUSD 399
XAUUSD 596
AUDUSD 437
CHFJPY 153
USDCAD 729
EURGBP -104
USDCHF 24
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 20K
EURJPY 8.4K
EURUSD 13K
GBPUSD 13K
XAUUSD 60K
AUDUSD 6.9K
CHFJPY 11K
USDCAD 18K
EURGBP 124
USDCHF 81
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +147.77 GBP
Peor transacción: -301 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +314.85 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -84.19 GBP

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 10
Exness-Real
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 8
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 7
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 9
OneTrade-Real
0.20 × 5
ICMarkets-Live07
0.28 × 209
AxiTrader-US06-Live
0.29 × 7
ATCBrokers-Live 1
0.36 × 14
ICMarketsSC-Live05
0.38 × 8
ICMarkets-Live06
0.41 × 198
OrtegaCapital-Server
0.43 × 588
RoboForex-ECN-2
0.51 × 145
CFHMarkets-Live1
0.52 × 143
ICMarkets-Live09
0.54 × 134
AtlanticPearl-Live 1
0.55 × 65
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
TickmillUK-Live03
0.63 × 56
Monex-Server2
0.63 × 49
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 357
otros 198...
EEC Darwin Account
No hay comentarios
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 00:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 20:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 05:58
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.95% of days out of 303 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 05:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 17:32
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.81% of days out of 291 days of the signal's entire lifetime.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Darvinex EEC
999 USD al mes
151%
0
0
USD
4.3K
GBP
47
100%
450
68%
100%
1.80
6.29
GBP
32%
1:200
Copiar

