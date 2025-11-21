- Büyüme
İşlemler:
48
Kârla kapanan işlemler:
45 (93.75%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (6.25%)
En iyi işlem:
10.18 USD
En kötü işlem:
-6.48 USD
Brüt kâr:
108.24 USD (7 690 pips)
Brüt zarar:
-8.71 USD (1 184 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (72.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
72.90 USD (23)
Sharpe oranı:
0.80
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
12.00%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
15.36
Alış işlemleri:
21 (43.75%)
Satış işlemleri:
27 (56.25%)
Kâr faktörü:
12.43
Beklenen getiri:
2.07 USD
Ortalama kâr:
2.41 USD
Ortalama zarar:
-2.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-6.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.48 USD (1)
Aylık büyüme:
96.35%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6.48 USD (4.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.99% (6.48 USD)
Varlığa göre:
1.11% (2.22 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURAUD
|4
|AUDCAD
|4
|GBPJPY
|3
|NZDUSD
|3
|EURUSD
|3
|GBPCHF
|3
|EURCHF
|3
|XAGUSD
|3
|EURGBP
|2
|NZDJPY
|2
|GBPCAD
|2
|EURCAD
|2
|AUDUSD
|2
|NZDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|1
|EURJPY
|1
|EURNZD
|1
|XAUEUR
|1
|BRENT
|1
|XAUUSD
|1
|WTI
|1
|GBPAUD
|1
|CADCHF
|1
|AUDNZD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURAUD
|4
|AUDCAD
|-1
|GBPJPY
|7
|NZDUSD
|4
|EURUSD
|3
|GBPCHF
|6
|EURCHF
|5
|XAGUSD
|25
|EURGBP
|2
|NZDJPY
|1
|GBPCAD
|-4
|EURCAD
|4
|AUDUSD
|3
|NZDCHF
|1
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|4
|EURJPY
|3
|EURNZD
|2
|XAUEUR
|7
|BRENT
|2
|XAUUSD
|10
|WTI
|2
|GBPAUD
|3
|CADCHF
|2
|AUDNZD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURAUD
|510
|AUDCAD
|-140
|GBPJPY
|1K
|NZDUSD
|254
|EURUSD
|235
|GBPCHF
|319
|EURCHF
|223
|XAGUSD
|496
|EURGBP
|138
|NZDJPY
|227
|GBPCAD
|-665
|EURCAD
|363
|AUDUSD
|134
|NZDCHF
|48
|GBPUSD
|231
|USDJPY
|301
|EURJPY
|411
|EURNZD
|301
|XAUEUR
|615
|BRENT
|21
|XAUUSD
|1K
|WTI
|18
|GBPAUD
|152
|CADCHF
|94
|AUDNZD
|146
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.18 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +72.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
TickmillUK-Live03
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live14
|0.20 × 5
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live05
|0.22 × 9
|
ICMarkets-Live04
|0.24 × 25
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.40 × 63
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 28
|
Exness-Real
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.54 × 373
|
ICMarketsSC-Live04
|0.60 × 5
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
ICMarkets-Live16
|0.69 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
AMarkets-Real
|1.19 × 113
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live7
|1.40 × 1110
