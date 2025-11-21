SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Duba
Roman Barkalov

Duba

Roman Barkalov
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 96%
RoboForex-Prime
1:300
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
48
Kârla kapanan işlemler:
45 (93.75%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (6.25%)
En iyi işlem:
10.18 USD
En kötü işlem:
-6.48 USD
Brüt kâr:
108.24 USD (7 690 pips)
Brüt zarar:
-8.71 USD (1 184 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (72.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
72.90 USD (23)
Sharpe oranı:
0.80
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
12.00%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
15.36
Alış işlemleri:
21 (43.75%)
Satış işlemleri:
27 (56.25%)
Kâr faktörü:
12.43
Beklenen getiri:
2.07 USD
Ortalama kâr:
2.41 USD
Ortalama zarar:
-2.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-6.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.48 USD (1)
Aylık büyüme:
96.35%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6.48 USD (4.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.99% (6.48 USD)
Varlığa göre:
1.11% (2.22 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 4
AUDCAD 4
GBPJPY 3
NZDUSD 3
EURUSD 3
GBPCHF 3
EURCHF 3
XAGUSD 3
EURGBP 2
NZDJPY 2
GBPCAD 2
EURCAD 2
AUDUSD 2
NZDCHF 1
GBPUSD 1
USDJPY 1
EURJPY 1
EURNZD 1
XAUEUR 1
BRENT 1
XAUUSD 1
WTI 1
GBPAUD 1
CADCHF 1
AUDNZD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD 4
AUDCAD -1
GBPJPY 7
NZDUSD 4
EURUSD 3
GBPCHF 6
EURCHF 5
XAGUSD 25
EURGBP 2
NZDJPY 1
GBPCAD -4
EURCAD 4
AUDUSD 3
NZDCHF 1
GBPUSD 2
USDJPY 4
EURJPY 3
EURNZD 2
XAUEUR 7
BRENT 2
XAUUSD 10
WTI 2
GBPAUD 3
CADCHF 2
AUDNZD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD 510
AUDCAD -140
GBPJPY 1K
NZDUSD 254
EURUSD 235
GBPCHF 319
EURCHF 223
XAGUSD 496
EURGBP 138
NZDJPY 227
GBPCAD -665
EURCAD 363
AUDUSD 134
NZDCHF 48
GBPUSD 231
USDJPY 301
EURJPY 411
EURNZD 301
XAUEUR 615
BRENT 21
XAUUSD 1K
WTI 18
GBPAUD 152
CADCHF 94
AUDNZD 146
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.18 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +72.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live10
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
TickmillUK-Live03
0.11 × 9
ICMarkets-Live14
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live05
0.22 × 9
ICMarkets-Live04
0.24 × 25
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.40 × 63
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 28
Exness-Real
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.54 × 373
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 5
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarkets-Live16
0.69 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
AMarkets-Real
1.19 × 113
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
Hankotrade-Live
1.40 × 5
TMGM.TradeMax-Live7
1.40 × 1110
54 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Trading within one day
İnceleme yok
2025.11.21 08:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 08:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 07:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Duba
Ayda 30 USD
96%
0
0
USD
203
USD
2
0%
48
93%
100%
12.42
2.07
USD
5%
1:300
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.