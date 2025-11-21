信号部分
Roman Barkalov

Duba

Roman Barkalov
0条评论
可靠性
6
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 169%
RoboForex-Prime
1:300
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
126
盈利交易:
107 (84.92%)
亏损交易:
19 (15.08%)
最好交易:
12.32 USD
最差交易:
-47.28 USD
毛利:
341.56 USD (17 444 pips)
毛利亏损:
-167.38 USD (6 864 pips)
最大连续赢利:
25 (78.06 USD)
最大连续盈利:
78.06 USD (25)
夏普比率:
0.30
交易活动:
91.64%
最大入金加载:
28.61%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
21
平均持有时间:
16 小时
采收率:
2.75
长期交易:
63 (50.00%)
短期交易:
63 (50.00%)
利润因子:
2.04
预期回报:
1.38 USD
平均利润:
3.19 USD
平均损失:
-8.81 USD
最大连续失误:
2 (-63.27 USD)
最大连续亏损:
-63.27 USD (2)
每月增长:
32.98%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
63.27 USD (22.64%)
相对跌幅:
结余:
22.64% (63.27 USD)
净值:
20.68% (51.30 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 11
GBPCHF 8
EURGBP 7
EURJPY 7
NZDCAD 7
GBPJPY 6
EURCHF 6
GBPCAD 6
EURCAD 6
NZDUSD 5
USDJPY 5
AUDCAD 5
AUDUSD 5
CADCHF 5
EURAUD 4
EURNZD 4
GBPUSD 3
XAGUSD 3
CADJPY 3
NZDJPY 2
NZDCHF 2
BRENT 2
XAUUSD 2
WTI 2
GBPAUD 2
USDCAD 2
XAUEUR 1
AUDNZD 1
AUDJPY 1
USDCHF 1
CHFJPY 1
AUDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 26
GBPCHF -10
EURGBP 17
EURJPY 13
NZDCAD 14
GBPJPY 38
EURCHF -2
GBPCAD 14
EURCAD 23
NZDUSD -10
USDJPY 17
AUDCAD 0
AUDUSD -39
CADCHF 14
EURAUD 4
EURNZD 11
GBPUSD 11
XAGUSD 25
CADJPY 6
NZDJPY 1
NZDCHF -3
BRENT 11
XAUUSD 12
WTI -1
GBPAUD -12
USDCAD 0
XAUEUR 7
AUDNZD 2
AUDJPY 3
USDCHF -12
CHFJPY 2
AUDCHF -10
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 904
GBPCHF -191
EURGBP 491
EURJPY 1.1K
NZDCAD 726
GBPJPY 2.4K
EURCHF -40
GBPCAD -64
EURCAD 1K
NZDUSD -186
USDJPY 1.1K
AUDCAD -75
AUDUSD -1.3K
CADCHF 421
EURAUD 510
EURNZD 834
GBPUSD 616
XAGUSD 496
CADJPY 503
NZDJPY 227
NZDCHF -59
BRENT 67
XAUUSD 1.3K
WTI -6
GBPAUD -394
USDCAD 5
XAUEUR 615
AUDNZD 146
AUDJPY 177
USDCHF -465
CHFJPY 132
AUDCHF -403
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +12.32 USD
最差交易: -47 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +78.06 USD
最大连续亏损: -63.27 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real26
0.00 × 10
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 5
ICMarkets-Live14
0.11 × 9
TickmillUK-Live03
0.11 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live05
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
Exness-Real
0.50 × 2
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 28
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
ICMarketsSC-Live25
0.53 × 116
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 5
RoboForex-ECN-3
0.63 × 449
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarkets-Live16
0.70 × 27
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
ICMarkets-Live04
1.04 × 46
AMarkets-Real
1.12 × 130
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.31 × 140
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
56 更多...
Trading within one day
没有评论
2025.12.22 16:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 00:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 08:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 08:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 07:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
