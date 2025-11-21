- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
129
利益トレード:
108 (83.72%)
損失トレード:
21 (16.28%)
ベストトレード:
12.32 USD
最悪のトレード:
-47.28 USD
総利益:
351.44 USD (17 691 pips)
総損失:
-181.59 USD (7 343 pips)
最大連続の勝ち:
25 (78.06 USD)
最大連続利益:
78.06 USD (25)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
91.64%
最大入金額:
28.61%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
2.68
長いトレード:
64 (49.61%)
短いトレード:
65 (50.39%)
プロフィットファクター:
1.94
期待されたペイオフ:
1.32 USD
平均利益:
3.25 USD
平均損失:
-8.65 USD
最大連続の負け:
2 (-63.27 USD)
最大連続損失:
-63.27 USD (2)
月間成長:
16.46%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
63.27 USD (22.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.64% (63.27 USD)
エクイティによる:
20.68% (51.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|11
|GBPCHF
|8
|EURGBP
|7
|EURJPY
|7
|NZDCAD
|7
|GBPJPY
|6
|NZDUSD
|6
|EURCHF
|6
|GBPCAD
|6
|EURCAD
|6
|USDJPY
|5
|AUDCAD
|5
|AUDUSD
|5
|CADCHF
|5
|EURAUD
|4
|EURNZD
|4
|NZDCHF
|3
|GBPUSD
|3
|XAGUSD
|3
|CADJPY
|3
|USDCAD
|3
|NZDJPY
|2
|BRENT
|2
|XAUUSD
|2
|WTI
|2
|GBPAUD
|2
|XAUEUR
|1
|AUDNZD
|1
|AUDJPY
|1
|USDCHF
|1
|CHFJPY
|1
|AUDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|26
|GBPCHF
|-10
|EURGBP
|17
|EURJPY
|13
|NZDCAD
|14
|GBPJPY
|38
|NZDUSD
|0
|EURCHF
|-2
|GBPCAD
|14
|EURCAD
|23
|USDJPY
|17
|AUDCAD
|0
|AUDUSD
|-39
|CADCHF
|14
|EURAUD
|4
|EURNZD
|11
|NZDCHF
|-10
|GBPUSD
|11
|XAGUSD
|25
|CADJPY
|6
|USDCAD
|-8
|NZDJPY
|1
|BRENT
|11
|XAUUSD
|12
|WTI
|-1
|GBPAUD
|-12
|XAUEUR
|7
|AUDNZD
|2
|AUDJPY
|3
|USDCHF
|-12
|CHFJPY
|2
|AUDCHF
|-10
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|904
|GBPCHF
|-191
|EURGBP
|491
|EURJPY
|1.1K
|NZDCAD
|726
|GBPJPY
|2.4K
|NZDUSD
|61
|EURCHF
|-40
|GBPCAD
|-64
|EURCAD
|1K
|USDJPY
|1.1K
|AUDCAD
|-75
|AUDUSD
|-1.3K
|CADCHF
|421
|EURAUD
|510
|EURNZD
|834
|NZDCHF
|-195
|GBPUSD
|616
|XAGUSD
|496
|CADJPY
|503
|USDCAD
|-338
|NZDJPY
|227
|BRENT
|67
|XAUUSD
|1.3K
|WTI
|-6
|GBPAUD
|-394
|XAUEUR
|615
|AUDNZD
|146
|AUDJPY
|177
|USDCHF
|-465
|CHFJPY
|132
|AUDCHF
|-403
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +12.32 USD
最悪のトレード: -47 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +78.06 USD
最大連続損失: -63.27 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live14
|0.11 × 9
|
TickmillUK-Live03
|0.11 × 9
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live05
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
Exness-Real
|0.50 × 2
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 28
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
ICMarketsSC-Live25
|0.53 × 116
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
ICMarketsSC-Live04
|0.60 × 5
|
RoboForex-ECN-3
|0.63 × 449
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
ICMarkets-Live16
|0.70 × 27
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
ICMarkets-Live04
|1.04 × 46
|
AMarkets-Real
|1.12 × 130
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|1.31 × 140
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
Trading within one day
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
164%
0
0
USD
USD
273
USD
USD
7
0%
129
83%
92%
1.93
1.32
USD
USD
23%
1:300