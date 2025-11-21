シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Duba
Roman Barkalov

Duba

Roman Barkalov
レビュー0件
信頼性
7週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 164%
RoboForex-Prime
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
129
利益トレード:
108 (83.72%)
損失トレード:
21 (16.28%)
ベストトレード:
12.32 USD
最悪のトレード:
-47.28 USD
総利益:
351.44 USD (17 691 pips)
総損失:
-181.59 USD (7 343 pips)
最大連続の勝ち:
25 (78.06 USD)
最大連続利益:
78.06 USD (25)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
91.64%
最大入金額:
28.61%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
2.68
長いトレード:
64 (49.61%)
短いトレード:
65 (50.39%)
プロフィットファクター:
1.94
期待されたペイオフ:
1.32 USD
平均利益:
3.25 USD
平均損失:
-8.65 USD
最大連続の負け:
2 (-63.27 USD)
最大連続損失:
-63.27 USD (2)
月間成長:
16.46%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
63.27 USD (22.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.64% (63.27 USD)
エクイティによる:
20.68% (51.30 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 11
GBPCHF 8
EURGBP 7
EURJPY 7
NZDCAD 7
GBPJPY 6
NZDUSD 6
EURCHF 6
GBPCAD 6
EURCAD 6
USDJPY 5
AUDCAD 5
AUDUSD 5
CADCHF 5
EURAUD 4
EURNZD 4
NZDCHF 3
GBPUSD 3
XAGUSD 3
CADJPY 3
USDCAD 3
NZDJPY 2
BRENT 2
XAUUSD 2
WTI 2
GBPAUD 2
XAUEUR 1
AUDNZD 1
AUDJPY 1
USDCHF 1
CHFJPY 1
AUDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 26
GBPCHF -10
EURGBP 17
EURJPY 13
NZDCAD 14
GBPJPY 38
NZDUSD 0
EURCHF -2
GBPCAD 14
EURCAD 23
USDJPY 17
AUDCAD 0
AUDUSD -39
CADCHF 14
EURAUD 4
EURNZD 11
NZDCHF -10
GBPUSD 11
XAGUSD 25
CADJPY 6
USDCAD -8
NZDJPY 1
BRENT 11
XAUUSD 12
WTI -1
GBPAUD -12
XAUEUR 7
AUDNZD 2
AUDJPY 3
USDCHF -12
CHFJPY 2
AUDCHF -10
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 904
GBPCHF -191
EURGBP 491
EURJPY 1.1K
NZDCAD 726
GBPJPY 2.4K
NZDUSD 61
EURCHF -40
GBPCAD -64
EURCAD 1K
USDJPY 1.1K
AUDCAD -75
AUDUSD -1.3K
CADCHF 421
EURAUD 510
EURNZD 834
NZDCHF -195
GBPUSD 616
XAGUSD 496
CADJPY 503
USDCAD -338
NZDJPY 227
BRENT 67
XAUUSD 1.3K
WTI -6
GBPAUD -394
XAUEUR 615
AUDNZD 146
AUDJPY 177
USDCHF -465
CHFJPY 132
AUDCHF -403
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +12.32 USD
最悪のトレード: -47 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +78.06 USD
最大連続損失: -63.27 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real26
0.00 × 10
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 5
ICMarkets-Live14
0.11 × 9
TickmillUK-Live03
0.11 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live05
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
Exness-Real
0.50 × 2
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 28
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
ICMarketsSC-Live25
0.53 × 116
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 5
RoboForex-ECN-3
0.63 × 449
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarkets-Live16
0.70 × 27
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
ICMarkets-Live04
1.04 × 46
AMarkets-Real
1.12 × 130
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.31 × 140
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
56 より多く...
Trading within one day
レビューなし
2025.12.22 16:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 00:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 08:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 08:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 07:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
