Roman Barkalov

Duba

Roman Barkalov
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 164%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
129
Negociações com lucro:
108 (83.72%)
Negociações com perda:
21 (16.28%)
Melhor negociação:
12.32 USD
Pior negociação:
-47.28 USD
Lucro bruto:
351.44 USD (17 691 pips)
Perda bruta:
-181.59 USD (7 343 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (78.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
78.06 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
91.64%
Depósito máximo carregado:
28.61%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
2.68
Negociações longas:
64 (49.61%)
Negociações curtas:
65 (50.39%)
Fator de lucro:
1.94
Valor esperado:
1.32 USD
Lucro médio:
3.25 USD
Perda média:
-8.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-63.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-63.27 USD (2)
Crescimento mensal:
16.46%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
63.27 USD (22.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.64% (63.27 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.68% (51.30 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 11
GBPCHF 8
EURGBP 7
EURJPY 7
NZDCAD 7
GBPJPY 6
NZDUSD 6
EURCHF 6
GBPCAD 6
EURCAD 6
USDJPY 5
AUDCAD 5
AUDUSD 5
CADCHF 5
EURAUD 4
EURNZD 4
NZDCHF 3
GBPUSD 3
XAGUSD 3
CADJPY 3
USDCAD 3
NZDJPY 2
BRENT 2
XAUUSD 2
WTI 2
GBPAUD 2
XAUEUR 1
AUDNZD 1
AUDJPY 1
USDCHF 1
CHFJPY 1
AUDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 26
GBPCHF -10
EURGBP 17
EURJPY 13
NZDCAD 14
GBPJPY 38
NZDUSD 0
EURCHF -2
GBPCAD 14
EURCAD 23
USDJPY 17
AUDCAD 0
AUDUSD -39
CADCHF 14
EURAUD 4
EURNZD 11
NZDCHF -10
GBPUSD 11
XAGUSD 25
CADJPY 6
USDCAD -8
NZDJPY 1
BRENT 11
XAUUSD 12
WTI -1
GBPAUD -12
XAUEUR 7
AUDNZD 2
AUDJPY 3
USDCHF -12
CHFJPY 2
AUDCHF -10
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 904
GBPCHF -191
EURGBP 491
EURJPY 1.1K
NZDCAD 726
GBPJPY 2.4K
NZDUSD 61
EURCHF -40
GBPCAD -64
EURCAD 1K
USDJPY 1.1K
AUDCAD -75
AUDUSD -1.3K
CADCHF 421
EURAUD 510
EURNZD 834
NZDCHF -195
GBPUSD 616
XAGUSD 496
CADJPY 503
USDCAD -338
NZDJPY 227
BRENT 67
XAUUSD 1.3K
WTI -6
GBPAUD -394
XAUEUR 615
AUDNZD 146
AUDJPY 177
USDCHF -465
CHFJPY 132
AUDCHF -403
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +12.32 USD
Pior negociação: -47 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +78.06 USD
Máxima perda consecutiva: -63.27 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real26
0.00 × 10
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 5
ICMarkets-Live14
0.11 × 9
TickmillUK-Live03
0.11 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live05
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
Exness-Real
0.50 × 2
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 28
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
ICMarketsSC-Live25
0.53 × 116
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 5
RoboForex-ECN-3
0.63 × 449
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarkets-Live16
0.70 × 27
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
ICMarkets-Live04
1.04 × 46
AMarkets-Real
1.12 × 130
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.31 × 140
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
56 mais ...
Trading within one day
Sem comentários
2025.12.22 16:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 00:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 08:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 08:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 07:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
