Roman Barkalov

Duba

Roman Barkalov
0 리뷰
안정성
8
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 423%
RoboForex-Prime
1:300
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
153
이익 거래:
128 (83.66%)
손실 거래:
25 (16.34%)
최고의 거래:
189.16 USD
최악의 거래:
-47.28 USD
총 수익:
631.30 USD (24 091 pips)
총 손실:
-193.48 USD (7 671 pips)
연속 최대 이익:
25 (78.06 USD)
연속 최대 이익:
220.44 USD (6)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
85.34%
최대 입금량:
39.71%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
6.92
롱(주식매수):
73 (47.71%)
숏(주식차입매도):
80 (52.29%)
수익 요인:
3.26
기대수익:
2.86 USD
평균 이익:
4.93 USD
평균 손실:
-7.74 USD
연속 최대 손실:
2 (-63.27 USD)
연속 최대 손실:
-63.27 USD (2)
월별 성장률:
103.30%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
63.27 USD (22.64%)
상대적 삭감:
잔고별:
22.64% (63.27 USD)
자본금별:
33.22% (107.19 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 14
EURGBP 9
GBPCHF 9
NZDCAD 9
EURJPY 8
EURCHF 7
EURCAD 7
CADCHF 7
GBPJPY 6
NZDUSD 6
USDJPY 6
GBPCAD 6
AUDUSD 6
EURAUD 5
AUDCAD 5
NZDCHF 4
EURNZD 4
NZDJPY 3
GBPUSD 3
XAGUSD 3
XAUUSD 3
GBPAUD 3
CADJPY 3
USDCAD 3
AUDCHF 3
BRENT 2
WTI 2
AUDJPY 2
USDCHF 2
XAUEUR 1
AUDNZD 1
CHFJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 32
EURGBP 30
GBPCHF -5
NZDCAD 23
EURJPY 10
EURCHF 1
EURCAD 29
CADCHF 25
GBPJPY 38
NZDUSD 0
USDJPY 21
GBPCAD 14
AUDUSD -39
EURAUD 16
AUDCAD 0
NZDCHF -9
EURNZD 11
NZDJPY 6
GBPUSD 11
XAGUSD 25
XAUUSD 202
GBPAUD -7
CADJPY 6
USDCAD -8
AUDCHF -13
BRENT 11
WTI -1
AUDJPY 10
USDCHF -14
XAUEUR 7
AUDNZD 2
CHFJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 946
EURGBP 678
GBPCHF -67
NZDCAD 1.2K
EURJPY 1.1K
EURCHF 15
EURCAD 1.1K
CADCHF 571
GBPJPY 2.4K
NZDUSD 61
USDJPY 1.2K
GBPCAD -64
AUDUSD -1.2K
EURAUD 937
AUDCAD -75
NZDCHF -167
EURNZD 834
NZDJPY 404
GBPUSD 616
XAGUSD 496
XAUUSD 5K
GBPAUD -191
CADJPY 503
USDCAD -338
AUDCHF -474
BRENT 67
WTI -6
AUDJPY 503
USDCHF -489
XAUEUR 615
AUDNZD 146
CHFJPY 132
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +189.16 USD
최악의 거래: -47 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +78.06 USD
연속 최대 손실: -63.27 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-Real26
0.00 × 10
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 5
ICMarkets-Live14
0.11 × 9
TickmillUK-Live03
0.11 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live05
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
Exness-Real
0.50 × 2
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 28
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
ICMarketsSC-Live25
0.53 × 116
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 5
RoboForex-ECN-3
0.63 × 449
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarkets-Live16
0.70 × 27
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
ICMarkets-Live04
1.04 × 46
AMarkets-Real
1.12 × 130
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.31 × 140
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
56 더...
Trading within one day
리뷰 없음
2025.12.31 05:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 13:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 12:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 16:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 00:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 08:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 08:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 07:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
