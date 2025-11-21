- 자본
트레이드:
153
이익 거래:
128 (83.66%)
손실 거래:
25 (16.34%)
최고의 거래:
189.16 USD
최악의 거래:
-47.28 USD
총 수익:
631.30 USD (24 091 pips)
총 손실:
-193.48 USD (7 671 pips)
연속 최대 이익:
25 (78.06 USD)
연속 최대 이익:
220.44 USD (6)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
85.34%
최대 입금량:
39.71%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
6.92
롱(주식매수):
73 (47.71%)
숏(주식차입매도):
80 (52.29%)
수익 요인:
3.26
기대수익:
2.86 USD
평균 이익:
4.93 USD
평균 손실:
-7.74 USD
연속 최대 손실:
2 (-63.27 USD)
연속 최대 손실:
-63.27 USD (2)
월별 성장률:
103.30%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
63.27 USD (22.64%)
상대적 삭감:
잔고별:
22.64% (63.27 USD)
자본금별:
33.22% (107.19 USD)
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +189.16 USD
최악의 거래: -47 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +78.06 USD
연속 최대 손실: -63.27 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
