Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live10 0.00 × 3 Exness-Real17 0.00 × 3 Exness-Real26 0.00 × 10 TickmillUK-Live03 0.11 × 9 ICMarkets-Live14 0.20 × 5 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.20 × 49 ICMarkets-Live05 0.22 × 9 ICMarkets-Live04 0.24 × 25 ICMarketsSC-Live17 0.33 × 3 ICMarketsSC-Live25 0.40 × 63 RoboMarketsLLC-ECN-2 0.50 × 28 Exness-Real 0.50 × 2 Tickmill-Live04 0.52 × 1321 IronFXBM-Real10 0.53 × 345 RoboForex-ECN-3 0.54 × 373 ICMarketsSC-Live04 0.60 × 5 TitanFX-01 0.68 × 101 ICMarkets-Live16 0.69 × 16 ICMarketsSC-Live03 0.89 × 232 ICMarketsSC-Live33 1.03 × 306 Exness-Real28 1.14 × 14 AMarkets-Real 1.19 × 113 AxiTrader-US07-Live 1.35 × 233 Hankotrade-Live 1.40 × 5 TMGM.TradeMax-Live7 1.40 × 1110 54 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou