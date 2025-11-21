SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Duba
Roman Barkalov

Duba

Roman Barkalov
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 96%
RoboForex-Prime
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
48
Bénéfice trades:
45 (93.75%)
Perte trades:
3 (6.25%)
Meilleure transaction:
10.18 USD
Pire transaction:
-6.48 USD
Bénéfice brut:
108.24 USD (7 690 pips)
Perte brute:
-8.71 USD (1 184 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (72.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
72.90 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.80
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
12.00%
Dernier trade:
8 il y a des minutes
Trades par semaine:
41
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
15.36
Longs trades:
21 (43.75%)
Courts trades:
27 (56.25%)
Facteur de profit:
12.43
Rendement attendu:
2.07 USD
Bénéfice moyen:
2.41 USD
Perte moyenne:
-2.90 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-6.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-6.48 USD (1)
Croissance mensuelle:
96.35%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
6.48 USD (4.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.99% (6.48 USD)
Par fonds propres:
1.11% (2.22 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD 4
AUDCAD 4
GBPJPY 3
NZDUSD 3
EURUSD 3
GBPCHF 3
EURCHF 3
XAGUSD 3
EURGBP 2
NZDJPY 2
GBPCAD 2
EURCAD 2
AUDUSD 2
NZDCHF 1
GBPUSD 1
USDJPY 1
EURJPY 1
EURNZD 1
XAUEUR 1
BRENT 1
XAUUSD 1
WTI 1
GBPAUD 1
CADCHF 1
AUDNZD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD 4
AUDCAD -1
GBPJPY 7
NZDUSD 4
EURUSD 3
GBPCHF 6
EURCHF 5
XAGUSD 25
EURGBP 2
NZDJPY 1
GBPCAD -4
EURCAD 4
AUDUSD 3
NZDCHF 1
GBPUSD 2
USDJPY 4
EURJPY 3
EURNZD 2
XAUEUR 7
BRENT 2
XAUUSD 10
WTI 2
GBPAUD 3
CADCHF 2
AUDNZD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD 510
AUDCAD -140
GBPJPY 1K
NZDUSD 254
EURUSD 235
GBPCHF 319
EURCHF 223
XAGUSD 496
EURGBP 138
NZDJPY 227
GBPCAD -665
EURCAD 363
AUDUSD 134
NZDCHF 48
GBPUSD 231
USDJPY 301
EURJPY 411
EURNZD 301
XAUEUR 615
BRENT 21
XAUUSD 1K
WTI 18
GBPAUD 152
CADCHF 94
AUDNZD 146
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10.18 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +72.90 USD
Perte consécutive maximale: -6.48 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live10
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
TickmillUK-Live03
0.11 × 9
ICMarkets-Live14
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live05
0.22 × 9
ICMarkets-Live04
0.24 × 25
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.40 × 63
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 28
Exness-Real
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.54 × 373
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 5
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarkets-Live16
0.69 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
AMarkets-Real
1.19 × 113
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
Hankotrade-Live
1.40 × 5
TMGM.TradeMax-Live7
1.40 × 1110
54 plus...
Trading within one day
Aucun avis
2025.11.21 08:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 08:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 07:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
