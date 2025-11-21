Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real26 0.00 × 10 Exness-Real17 0.00 × 3 ICMarkets-Live10 0.00 × 5 ICMarkets-Live14 0.11 × 9 TickmillUK-Live03 0.11 × 9 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.20 × 49 ICMarkets-Live05 0.22 × 9 ICMarketsSC-Live17 0.33 × 3 Exness-Real 0.50 × 2 RoboMarketsLLC-ECN-2 0.50 × 28 Tickmill-Live04 0.52 × 1321 ICMarketsSC-Live25 0.53 × 116 IronFXBM-Real10 0.53 × 345 ICMarketsSC-Live04 0.60 × 5 RoboForex-ECN-3 0.63 × 449 Tickmill-Live 0.67 × 3 TitanFX-01 0.68 × 101 ICMarkets-Live16 0.70 × 27 ICMarketsSC-Live03 0.89 × 232 ICMarketsSC-Live33 1.03 × 306 ICMarkets-Live04 1.04 × 46 AMarkets-Real 1.12 × 130 Exness-Real28 1.14 × 14 Alpari-Pro.ECN 1.31 × 140 AxiTrader-US07-Live 1.35 × 233 noch 56 ...