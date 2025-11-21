SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Duba
Roman Barkalov

Duba

Roman Barkalov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 167%
RoboForex-Prime
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
133
Gewinntrades:
111 (83.45%)
Verlusttrades:
22 (16.54%)
Bester Trade:
12.32 USD
Schlechtester Trade:
-47.28 USD
Bruttoprofit:
355.83 USD (17 842 pips)
Bruttoverlust:
-183.75 USD (7 406 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (78.06 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
78.06 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading-Aktivität:
91.64%
Max deposit load:
28.61%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
2.72
Long-Positionen:
65 (48.87%)
Short-Positionen:
68 (51.13%)
Profit-Faktor:
1.94
Mathematische Gewinnerwartung:
1.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.21 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.35 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-63.27 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-63.27 USD (2)
Wachstum pro Monat :
12.65%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
63.27 USD (22.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
22.64% (63.27 USD)
Kapital:
20.68% (51.30 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 11
GBPCHF 8
EURJPY 8
NZDCAD 8
EURGBP 7
EURCHF 7
GBPJPY 6
NZDUSD 6
GBPCAD 6
EURCAD 6
AUDUSD 6
USDJPY 5
AUDCAD 5
CADCHF 5
EURAUD 4
EURNZD 4
NZDCHF 3
GBPUSD 3
XAGUSD 3
CADJPY 3
USDCAD 3
NZDJPY 2
BRENT 2
XAUUSD 2
WTI 2
GBPAUD 2
XAUEUR 1
AUDNZD 1
AUDJPY 1
USDCHF 1
CHFJPY 1
AUDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 26
GBPCHF -10
EURJPY 10
NZDCAD 15
EURGBP 17
EURCHF 1
GBPJPY 38
NZDUSD 0
GBPCAD 14
EURCAD 23
AUDUSD -39
USDJPY 17
AUDCAD 0
CADCHF 14
EURAUD 4
EURNZD 11
NZDCHF -10
GBPUSD 11
XAGUSD 25
CADJPY 6
USDCAD -8
NZDJPY 1
BRENT 11
XAUUSD 12
WTI -1
GBPAUD -12
XAUEUR 7
AUDNZD 2
AUDJPY 3
USDCHF -12
CHFJPY 2
AUDCHF -10
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 904
GBPCHF -191
EURJPY 1.1K
NZDCAD 803
EURGBP 491
EURCHF 15
GBPJPY 2.4K
NZDUSD 61
GBPCAD -64
EURCAD 1K
AUDUSD -1.2K
USDJPY 1.1K
AUDCAD -75
CADCHF 421
EURAUD 510
EURNZD 834
NZDCHF -195
GBPUSD 616
XAGUSD 496
CADJPY 503
USDCAD -338
NZDJPY 227
BRENT 67
XAUUSD 1.3K
WTI -6
GBPAUD -394
XAUEUR 615
AUDNZD 146
AUDJPY 177
USDCHF -465
CHFJPY 132
AUDCHF -403
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +12.32 USD
Schlechtester Trade: -47 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 25
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +78.06 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -63.27 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real26
0.00 × 10
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 5
ICMarkets-Live14
0.11 × 9
TickmillUK-Live03
0.11 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live05
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
Exness-Real
0.50 × 2
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 28
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
ICMarketsSC-Live25
0.53 × 116
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 5
RoboForex-ECN-3
0.63 × 449
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarkets-Live16
0.70 × 27
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
ICMarkets-Live04
1.04 × 46
AMarkets-Real
1.12 × 130
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.31 × 140
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
noch 56 ...
Trading within one day
Keine Bewertungen
2025.12.22 16:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 00:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 08:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 08:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 07:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Duba
30 USD pro Monat
167%
0
0
USD
276
USD
7
0%
133
83%
92%
1.93
1.29
USD
23%
1:300
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.