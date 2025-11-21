SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / Duba
Roman Barkalov

Duba

Roman Barkalov
0 reviews
Reliability
6 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 169%
RoboForex-Prime
1:300
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
126
Profit Trades:
107 (84.92%)
Loss Trades:
19 (15.08%)
Best trade:
12.32 USD
Worst trade:
-47.28 USD
Gross Profit:
341.56 USD (17 444 pips)
Gross Loss:
-167.38 USD (6 864 pips)
Maximum consecutive wins:
25 (78.06 USD)
Maximal consecutive profit:
78.06 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.30
Trading activity:
90.63%
Max deposit load:
28.61%
Latest trade:
3 hours ago
Trades per week:
21
Avg holding time:
16 hours
Recovery Factor:
2.75
Long Trades:
63 (50.00%)
Short Trades:
63 (50.00%)
Profit Factor:
2.04
Expected Payoff:
1.38 USD
Average Profit:
3.19 USD
Average Loss:
-8.81 USD
Maximum consecutive losses:
2 (-63.27 USD)
Maximal consecutive loss:
-63.27 USD (2)
Monthly growth:
32.98%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
63.27 USD (22.64%)
Relative drawdown:
By Balance:
22.64% (63.27 USD)
By Equity:
20.68% (51.30 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSD 11
GBPCHF 8
EURGBP 7
EURJPY 7
NZDCAD 7
GBPJPY 6
EURCHF 6
GBPCAD 6
EURCAD 6
NZDUSD 5
USDJPY 5
AUDCAD 5
AUDUSD 5
CADCHF 5
EURAUD 4
EURNZD 4
GBPUSD 3
XAGUSD 3
CADJPY 3
NZDJPY 2
NZDCHF 2
BRENT 2
XAUUSD 2
WTI 2
GBPAUD 2
USDCAD 2
XAUEUR 1
AUDNZD 1
AUDJPY 1
USDCHF 1
CHFJPY 1
AUDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 26
GBPCHF -10
EURGBP 17
EURJPY 13
NZDCAD 14
GBPJPY 38
EURCHF -2
GBPCAD 14
EURCAD 23
NZDUSD -10
USDJPY 17
AUDCAD 0
AUDUSD -39
CADCHF 14
EURAUD 4
EURNZD 11
GBPUSD 11
XAGUSD 25
CADJPY 6
NZDJPY 1
NZDCHF -3
BRENT 11
XAUUSD 12
WTI -1
GBPAUD -12
USDCAD 0
XAUEUR 7
AUDNZD 2
AUDJPY 3
USDCHF -12
CHFJPY 2
AUDCHF -10
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 904
GBPCHF -191
EURGBP 491
EURJPY 1.1K
NZDCAD 726
GBPJPY 2.4K
EURCHF -40
GBPCAD -64
EURCAD 1K
NZDUSD -186
USDJPY 1.1K
AUDCAD -75
AUDUSD -1.3K
CADCHF 421
EURAUD 510
EURNZD 834
GBPUSD 616
XAGUSD 496
CADJPY 503
NZDJPY 227
NZDCHF -59
BRENT 67
XAUUSD 1.3K
WTI -6
GBPAUD -394
USDCAD 5
XAUEUR 615
AUDNZD 146
AUDJPY 177
USDCHF -465
CHFJPY 132
AUDCHF -403
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +12.32 USD
Worst trade: -47 USD
Maximum consecutive wins: 25
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +78.06 USD
Maximal consecutive loss: -63.27 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboForex-Prime" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Exness-Real26
0.00 × 10
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 5
ICMarkets-Live14
0.11 × 9
TickmillUK-Live03
0.11 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live05
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
Exness-Real
0.50 × 2
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 28
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
ICMarketsSC-Live25
0.53 × 116
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 5
RoboForex-ECN-3
0.63 × 449
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarkets-Live16
0.70 × 27
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
ICMarkets-Live04
1.04 × 46
AMarkets-Real
1.12 × 130
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.31 × 140
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
56 more...
Trading within one day
No reviews
2025.12.22 16:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 00:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 08:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 08:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 07:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Duba
30 USD per month
169%
0
0
USD
278
USD
6
0%
126
84%
91%
2.04
1.38
USD
23%
1:300
Copy

