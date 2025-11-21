- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
126
Profit Trades:
107 (84.92%)
Loss Trades:
19 (15.08%)
Best trade:
12.32 USD
Worst trade:
-47.28 USD
Gross Profit:
341.56 USD (17 444 pips)
Gross Loss:
-167.38 USD (6 864 pips)
Maximum consecutive wins:
25 (78.06 USD)
Maximal consecutive profit:
78.06 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.30
Trading activity:
90.63%
Max deposit load:
28.61%
Latest trade:
3 hours ago
Trades per week:
21
Avg holding time:
16 hours
Recovery Factor:
2.75
Long Trades:
63 (50.00%)
Short Trades:
63 (50.00%)
Profit Factor:
2.04
Expected Payoff:
1.38 USD
Average Profit:
3.19 USD
Average Loss:
-8.81 USD
Maximum consecutive losses:
2 (-63.27 USD)
Maximal consecutive loss:
-63.27 USD (2)
Monthly growth:
32.98%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
63.27 USD (22.64%)
Relative drawdown:
By Balance:
22.64% (63.27 USD)
By Equity:
20.68% (51.30 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|EURUSD
|11
|GBPCHF
|8
|EURGBP
|7
|EURJPY
|7
|NZDCAD
|7
|GBPJPY
|6
|EURCHF
|6
|GBPCAD
|6
|EURCAD
|6
|NZDUSD
|5
|USDJPY
|5
|AUDCAD
|5
|AUDUSD
|5
|CADCHF
|5
|EURAUD
|4
|EURNZD
|4
|GBPUSD
|3
|XAGUSD
|3
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|2
|NZDCHF
|2
|BRENT
|2
|XAUUSD
|2
|WTI
|2
|GBPAUD
|2
|USDCAD
|2
|XAUEUR
|1
|AUDNZD
|1
|AUDJPY
|1
|USDCHF
|1
|CHFJPY
|1
|AUDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|26
|GBPCHF
|-10
|EURGBP
|17
|EURJPY
|13
|NZDCAD
|14
|GBPJPY
|38
|EURCHF
|-2
|GBPCAD
|14
|EURCAD
|23
|NZDUSD
|-10
|USDJPY
|17
|AUDCAD
|0
|AUDUSD
|-39
|CADCHF
|14
|EURAUD
|4
|EURNZD
|11
|GBPUSD
|11
|XAGUSD
|25
|CADJPY
|6
|NZDJPY
|1
|NZDCHF
|-3
|BRENT
|11
|XAUUSD
|12
|WTI
|-1
|GBPAUD
|-12
|USDCAD
|0
|XAUEUR
|7
|AUDNZD
|2
|AUDJPY
|3
|USDCHF
|-12
|CHFJPY
|2
|AUDCHF
|-10
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|904
|GBPCHF
|-191
|EURGBP
|491
|EURJPY
|1.1K
|NZDCAD
|726
|GBPJPY
|2.4K
|EURCHF
|-40
|GBPCAD
|-64
|EURCAD
|1K
|NZDUSD
|-186
|USDJPY
|1.1K
|AUDCAD
|-75
|AUDUSD
|-1.3K
|CADCHF
|421
|EURAUD
|510
|EURNZD
|834
|GBPUSD
|616
|XAGUSD
|496
|CADJPY
|503
|NZDJPY
|227
|NZDCHF
|-59
|BRENT
|67
|XAUUSD
|1.3K
|WTI
|-6
|GBPAUD
|-394
|USDCAD
|5
|XAUEUR
|615
|AUDNZD
|146
|AUDJPY
|177
|USDCHF
|-465
|CHFJPY
|132
|AUDCHF
|-403
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +12.32 USD
Worst trade: -47 USD
Maximum consecutive wins: 25
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +78.06 USD
Maximal consecutive loss: -63.27 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboForex-Prime" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live14
|0.11 × 9
|
TickmillUK-Live03
|0.11 × 9
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live05
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
Exness-Real
|0.50 × 2
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 28
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
ICMarketsSC-Live25
|0.53 × 116
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
ICMarketsSC-Live04
|0.60 × 5
|
RoboForex-ECN-3
|0.63 × 449
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
ICMarkets-Live16
|0.70 × 27
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
ICMarkets-Live04
|1.04 × 46
|
AMarkets-Real
|1.12 × 130
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|1.31 × 140
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
Trading within one day
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
169%
0
0
USD
USD
278
USD
USD
6
0%
126
84%
91%
2.04
1.38
USD
USD
23%
1:300