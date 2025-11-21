SeñalesSecciones
Roman Barkalov

Duba

Roman Barkalov
0 comentarios
Fiabilidad
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 164%
RoboForex-Prime
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
129
Transacciones Rentables:
108 (83.72%)
Transacciones Irrentables:
21 (16.28%)
Mejor transacción:
12.32 USD
Peor transacción:
-47.28 USD
Beneficio Bruto:
351.44 USD (17 691 pips)
Pérdidas Brutas:
-181.59 USD (7 343 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (78.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
78.06 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.28
Actividad comercial:
91.64%
Carga máxima del depósito:
28.61%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
2.68
Transacciones Largas:
64 (49.61%)
Transacciones Cortas:
65 (50.39%)
Factor de Beneficio:
1.94
Beneficio Esperado:
1.32 USD
Beneficio medio:
3.25 USD
Pérdidas medias:
-8.65 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-63.27 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-63.27 USD (2)
Crecimiento al mes:
16.46%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
63.27 USD (22.64%)
Reducción relativa:
De balance:
22.64% (63.27 USD)
De fondos:
20.68% (51.30 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 11
GBPCHF 8
EURGBP 7
EURJPY 7
NZDCAD 7
GBPJPY 6
NZDUSD 6
EURCHF 6
GBPCAD 6
EURCAD 6
USDJPY 5
AUDCAD 5
AUDUSD 5
CADCHF 5
EURAUD 4
EURNZD 4
NZDCHF 3
GBPUSD 3
XAGUSD 3
CADJPY 3
USDCAD 3
NZDJPY 2
BRENT 2
XAUUSD 2
WTI 2
GBPAUD 2
XAUEUR 1
AUDNZD 1
AUDJPY 1
USDCHF 1
CHFJPY 1
AUDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 26
GBPCHF -10
EURGBP 17
EURJPY 13
NZDCAD 14
GBPJPY 38
NZDUSD 0
EURCHF -2
GBPCAD 14
EURCAD 23
USDJPY 17
AUDCAD 0
AUDUSD -39
CADCHF 14
EURAUD 4
EURNZD 11
NZDCHF -10
GBPUSD 11
XAGUSD 25
CADJPY 6
USDCAD -8
NZDJPY 1
BRENT 11
XAUUSD 12
WTI -1
GBPAUD -12
XAUEUR 7
AUDNZD 2
AUDJPY 3
USDCHF -12
CHFJPY 2
AUDCHF -10
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 904
GBPCHF -191
EURGBP 491
EURJPY 1.1K
NZDCAD 726
GBPJPY 2.4K
NZDUSD 61
EURCHF -40
GBPCAD -64
EURCAD 1K
USDJPY 1.1K
AUDCAD -75
AUDUSD -1.3K
CADCHF 421
EURAUD 510
EURNZD 834
NZDCHF -195
GBPUSD 616
XAGUSD 496
CADJPY 503
USDCAD -338
NZDJPY 227
BRENT 67
XAUUSD 1.3K
WTI -6
GBPAUD -394
XAUEUR 615
AUDNZD 146
AUDJPY 177
USDCHF -465
CHFJPY 132
AUDCHF -403
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +12.32 USD
Peor transacción: -47 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 25
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +78.06 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -63.27 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real26
0.00 × 10
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 5
ICMarkets-Live14
0.11 × 9
TickmillUK-Live03
0.11 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live05
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
Exness-Real
0.50 × 2
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 28
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
ICMarketsSC-Live25
0.53 × 116
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 5
RoboForex-ECN-3
0.63 × 449
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarkets-Live16
0.70 × 27
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
ICMarkets-Live04
1.04 × 46
AMarkets-Real
1.12 × 130
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.31 × 140
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
otros 56...
Trading within one day
No hay comentarios
2025.12.22 16:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 00:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 08:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 08:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 07:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
