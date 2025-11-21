SegnaliSezioni
Roman Barkalov

Duba

Roman Barkalov
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 96%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
48
Profit Trade:
45 (93.75%)
Loss Trade:
3 (6.25%)
Best Trade:
10.18 USD
Worst Trade:
-6.48 USD
Profitto lordo:
108.24 USD (7 690 pips)
Perdita lorda:
-8.71 USD (1 184 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (72.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
72.90 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.80
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
12.00%
Ultimo trade:
29 minuti fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
15.36
Long Trade:
21 (43.75%)
Short Trade:
27 (56.25%)
Fattore di profitto:
12.43
Profitto previsto:
2.07 USD
Profitto medio:
2.41 USD
Perdita media:
-2.90 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-6.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.48 USD (1)
Crescita mensile:
96.35%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6.48 USD (4.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.99% (6.48 USD)
Per equità:
1.19% (2.41 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 4
AUDCAD 4
GBPJPY 3
NZDUSD 3
EURUSD 3
GBPCHF 3
EURCHF 3
XAGUSD 3
EURGBP 2
NZDJPY 2
GBPCAD 2
EURCAD 2
AUDUSD 2
NZDCHF 1
GBPUSD 1
USDJPY 1
EURJPY 1
EURNZD 1
XAUEUR 1
BRENT 1
XAUUSD 1
WTI 1
GBPAUD 1
CADCHF 1
AUDNZD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD 4
AUDCAD -1
GBPJPY 7
NZDUSD 4
EURUSD 3
GBPCHF 6
EURCHF 5
XAGUSD 25
EURGBP 2
NZDJPY 1
GBPCAD -4
EURCAD 4
AUDUSD 3
NZDCHF 1
GBPUSD 2
USDJPY 4
EURJPY 3
EURNZD 2
XAUEUR 7
BRENT 2
XAUUSD 10
WTI 2
GBPAUD 3
CADCHF 2
AUDNZD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD 510
AUDCAD -140
GBPJPY 1K
NZDUSD 254
EURUSD 235
GBPCHF 319
EURCHF 223
XAGUSD 496
EURGBP 138
NZDJPY 227
GBPCAD -665
EURCAD 363
AUDUSD 134
NZDCHF 48
GBPUSD 231
USDJPY 301
EURJPY 411
EURNZD 301
XAUEUR 615
BRENT 21
XAUUSD 1K
WTI 18
GBPAUD 152
CADCHF 94
AUDNZD 146
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.18 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +72.90 USD
Massima perdita consecutiva: -6.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live10
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
TickmillUK-Live03
0.11 × 9
ICMarkets-Live14
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live05
0.22 × 9
ICMarkets-Live04
0.24 × 25
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.40 × 63
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 28
Exness-Real
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.54 × 373
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 5
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarkets-Live16
0.69 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
AMarkets-Real
1.19 × 113
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
Hankotrade-Live
1.40 × 5
TMGM.TradeMax-Live7
1.40 × 1110
54 più
Trading within one day
Non ci sono recensioni
2025.11.21 08:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 08:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 07:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
