Roman Barkalov

Duba

Roman Barkalov
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 169%
RoboForex-Prime
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
126
Прибыльных трейдов:
107 (84.92%)
Убыточных трейдов:
19 (15.08%)
Лучший трейд:
12.32 USD
Худший трейд:
-47.28 USD
Общая прибыль:
341.56 USD (17 444 pips)
Общий убыток:
-167.38 USD (6 864 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (78.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
78.06 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
91.64%
Макс. загрузка депозита:
28.61%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
2.75
Длинных трейдов:
63 (50.00%)
Коротких трейдов:
63 (50.00%)
Профит фактор:
2.04
Мат. ожидание:
1.38 USD
Средняя прибыль:
3.19 USD
Средний убыток:
-8.81 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-63.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-63.27 USD (2)
Прирост в месяц:
32.98%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
63.27 USD (22.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.64% (63.27 USD)
По эквити:
20.68% (51.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 11
GBPCHF 8
EURGBP 7
EURJPY 7
NZDCAD 7
GBPJPY 6
EURCHF 6
GBPCAD 6
EURCAD 6
NZDUSD 5
USDJPY 5
AUDCAD 5
AUDUSD 5
CADCHF 5
EURAUD 4
EURNZD 4
GBPUSD 3
XAGUSD 3
CADJPY 3
NZDJPY 2
NZDCHF 2
BRENT 2
XAUUSD 2
WTI 2
GBPAUD 2
USDCAD 2
XAUEUR 1
AUDNZD 1
AUDJPY 1
USDCHF 1
CHFJPY 1
AUDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 26
GBPCHF -10
EURGBP 17
EURJPY 13
NZDCAD 14
GBPJPY 38
EURCHF -2
GBPCAD 14
EURCAD 23
NZDUSD -10
USDJPY 17
AUDCAD 0
AUDUSD -39
CADCHF 14
EURAUD 4
EURNZD 11
GBPUSD 11
XAGUSD 25
CADJPY 6
NZDJPY 1
NZDCHF -3
BRENT 11
XAUUSD 12
WTI -1
GBPAUD -12
USDCAD 0
XAUEUR 7
AUDNZD 2
AUDJPY 3
USDCHF -12
CHFJPY 2
AUDCHF -10
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 904
GBPCHF -191
EURGBP 491
EURJPY 1.1K
NZDCAD 726
GBPJPY 2.4K
EURCHF -40
GBPCAD -64
EURCAD 1K
NZDUSD -186
USDJPY 1.1K
AUDCAD -75
AUDUSD -1.3K
CADCHF 421
EURAUD 510
EURNZD 834
GBPUSD 616
XAGUSD 496
CADJPY 503
NZDJPY 227
NZDCHF -59
BRENT 67
XAUUSD 1.3K
WTI -6
GBPAUD -394
USDCAD 5
XAUEUR 615
AUDNZD 146
AUDJPY 177
USDCHF -465
CHFJPY 132
AUDCHF -403
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +12.32 USD
Худший трейд: -47 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +78.06 USD
Макс. убыток в серии: -63.27 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real26
0.00 × 10
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 5
ICMarkets-Live14
0.11 × 9
TickmillUK-Live03
0.11 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live05
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
Exness-Real
0.50 × 2
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 28
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
ICMarketsSC-Live25
0.53 × 116
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 5
RoboForex-ECN-3
0.63 × 449
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarkets-Live16
0.70 × 27
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
ICMarkets-Live04
1.04 × 46
AMarkets-Real
1.12 × 130
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.31 × 140
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
еще 56...
Trading within one day
Нет отзывов
2025.12.22 16:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 00:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 08:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 08:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 07:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Duba
30 USD в месяц
169%
0
0
USD
278
USD
6
0%
126
84%
92%
2.04
1.38
USD
23%
1:300
