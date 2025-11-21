SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / DFX GBPUSD
Daniel Chng Chin Huang

DFX GBPUSD

Daniel Chng Chin Huang
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
0%
Ava-Real 5
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
27 (77.14%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (22.86%)
En iyi işlem:
5.91 USD
En kötü işlem:
-4.37 USD
Brüt kâr:
43.85 USD (3 539 pips)
Brüt zarar:
-16.84 USD (1 663 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (22.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.75 USD (18)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
5.48
Alış işlemleri:
25 (71.43%)
Satış işlemleri:
10 (28.57%)
Kâr faktörü:
2.60
Beklenen getiri:
0.77 USD
Ortalama kâr:
1.62 USD
Ortalama zarar:
-2.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.93 USD (2)
Aylık büyüme:
27.01%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.45 USD
Maksimum:
4.93 USD (4.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 27
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 1.9K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.91 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +22.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Ava-Real 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AnzoCapital-Live
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 2
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.00 × 2
ACYFX-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
Exness-Real7
1.33 × 3
XMGlobal-Real 6
2.50 × 4
USGFX-Live2
3.33 × 15
TradeMaxGlobal-Live2
3.60 × 20
Eightcap-Real
5.50 × 16
Ava-Real 5
6.00 × 1
NineDream-Live
7.00 × 2
İnceleme yok
2025.11.21 00:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
