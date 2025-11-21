- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
67
盈利交易:
52 (77.61%)
亏损交易:
15 (22.39%)
最好交易:
24.08 USD
最差交易:
-11.03 USD
毛利:
111.06 USD (7 674 pips)
毛利亏损:
-51.37 USD (4 670 pips)
最大连续赢利:
21 (25.75 USD)
最大连续盈利:
31.95 USD (6)
夏普比率:
0.22
交易活动:
39.96%
最大入金加载:
88.05%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
8 小时
采收率:
2.38
长期交易:
35 (52.24%)
短期交易:
32 (47.76%)
利润因子:
2.16
预期回报:
0.89 USD
平均利润:
2.14 USD
平均损失:
-3.42 USD
最大连续失误:
3 (-25.04 USD)
最大连续亏损:
-25.04 USD (3)
每月增长:
30.88%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3.45 USD
最大值:
25.04 USD (18.41%)
相对跌幅:
结余:
18.41% (25.04 USD)
净值:
55.44% (75.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|60
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +24.08 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +25.75 USD
最大连续亏损: -25.04 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Ava-Real 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 2
|
ACYFX-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
Exness-Real7
|1.33 × 3
|
XMGlobal-Real 6
|2.50 × 4
|
USGFX-Live2
|3.33 × 15
|
TradeMaxGlobal-Live2
|3.60 × 20
|
Eightcap-Real
|5.50 × 16
|
Ava-Real 5
|6.00 × 1
|
NineDream-Live
|7.00 × 2
Fixed SL at 100 usd
🔔 Recommended Broker(My signal work best with these brokers)
Virtual Private Server (VPS):
To ensure uninterrupted 24/7 operation with minimal latency, running the EA on a dedicated VPS is mandatory. A VPS located near your broker's servers eliminates hardware downtime and network lag.
Special Promotion: You can get a 20% discount on a high-performance, low-ping VPS using the link and code below:
VPS Provider: Forex VPS
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
60%
0
0
USD
USD
160
USD
USD
8
100%
67
77%
40%
2.16
0.89
USD
USD
55%
1:400