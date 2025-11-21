Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Ava-Real 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AnzoCapital-Live 0.00 × 1 Exness-Real9 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 1 ZealCapitalMarketSC-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live06 0.00 × 2 EightcapLtd-Real-4 0.00 × 2 Tickmill-Live02 0.00 × 2 ACYFX-Live 0.00 × 1 Tickmill-Live04 0.00 × 2 ICMarkets-Live08 0.00 × 2 Exness-Real7 1.33 × 3 XMGlobal-Real 6 2.50 × 4 USGFX-Live2 3.33 × 15 TradeMaxGlobal-Live2 3.60 × 20 Eightcap-Real 5.50 × 16 Ava-Real 5 6.00 × 1 NineDream-Live 7.00 × 2 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou