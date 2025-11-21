SinaisSeções
DFX GBPUSD
Daniel Chng Chin Huang

DFX GBPUSD

Daniel Chng Chin Huang
0 comentários
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD por mês
crescimento desde 2025 61%
Ava-Real 5
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
68
Negociações com lucro:
53 (77.94%)
Negociações com perda:
15 (22.06%)
Melhor negociação:
24.08 USD
Pior negociação:
-11.03 USD
Lucro bruto:
112.85 USD (7 852 pips)
Perda bruta:
-51.37 USD (4 670 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (25.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
31.95 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
42.05%
Depósito máximo carregado:
88.05%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
2.46
Negociações longas:
36 (52.94%)
Negociações curtas:
32 (47.06%)
Fator de lucro:
2.20
Valor esperado:
0.90 USD
Lucro médio:
2.13 USD
Perda média:
-3.42 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-25.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-25.04 USD (3)
Crescimento mensal:
25.56%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.45 USD
Máximo:
25.04 USD (18.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.41% (25.04 USD)
Pelo Capital Líquido:
55.44% (75.40 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 68
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 61
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 3.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +24.08 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +25.75 USD
Máxima perda consecutiva: -25.04 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Ava-Real 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

AnzoCapital-Live
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 2
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.00 × 2
ACYFX-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
Exness-Real7
1.33 × 3
XMGlobal-Real 6
2.50 × 4
USGFX-Live2
3.33 × 15
TradeMaxGlobal-Live2
3.60 × 20
Eightcap-Real
5.50 × 16
Ava-Real 5
6.00 × 1
NineDream-Live
7.00 × 2
Fixed SL at 100 usd


🔔 Recommended Broker(My signal work best with these brokers)
Virtual Private Server (VPS):
To ensure uninterrupted 24/7 operation with minimal latency, running the EA on a dedicated VPS is mandatory. A VPS located near your broker's servers eliminates hardware downtime and network lag.
Special Promotion: You can get a 20% discount on a high-performance, low-ping VPS using the link and code below:
VPS Provider: Forex VPS


Sem comentários
2025.12.04 16:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 14:43
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 00:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader?

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.