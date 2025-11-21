- Crescimento
Negociações:
68
Negociações com lucro:
53 (77.94%)
Negociações com perda:
15 (22.06%)
Melhor negociação:
24.08 USD
Pior negociação:
-11.03 USD
Lucro bruto:
112.85 USD (7 852 pips)
Perda bruta:
-51.37 USD (4 670 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (25.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
31.95 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
42.05%
Depósito máximo carregado:
88.05%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
2.46
Negociações longas:
36 (52.94%)
Negociações curtas:
32 (47.06%)
Fator de lucro:
2.20
Valor esperado:
0.90 USD
Lucro médio:
2.13 USD
Perda média:
-3.42 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-25.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-25.04 USD (3)
Crescimento mensal:
25.56%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.45 USD
Máximo:
25.04 USD (18.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.41% (25.04 USD)
Pelo Capital Líquido:
55.44% (75.40 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|68
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|61
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|3.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +24.08 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +25.75 USD
Máxima perda consecutiva: -25.04 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Ava-Real 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 2
|
ACYFX-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
Exness-Real7
|1.33 × 3
|
XMGlobal-Real 6
|2.50 × 4
|
USGFX-Live2
|3.33 × 15
|
TradeMaxGlobal-Live2
|3.60 × 20
|
Eightcap-Real
|5.50 × 16
|
Ava-Real 5
|6.00 × 1
|
NineDream-Live
|7.00 × 2
Fixed SL at 100 usd
🔔 Recommended Broker(My signal work best with these brokers)
Virtual Private Server (VPS):
To ensure uninterrupted 24/7 operation with minimal latency, running the EA on a dedicated VPS is mandatory. A VPS located near your broker's servers eliminates hardware downtime and network lag.
Special Promotion: You can get a 20% discount on a high-performance, low-ping VPS using the link and code below:
VPS Provider: Forex VPS
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
35 USD por mês
61%
0
0
USD
USD
161
USD
USD
9
100%
68
77%
42%
2.19
0.90
USD
USD
55%
1:400