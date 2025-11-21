- 成長
トレード:
68
利益トレード:
53 (77.94%)
損失トレード:
15 (22.06%)
ベストトレード:
24.08 USD
最悪のトレード:
-11.03 USD
総利益:
112.85 USD (7 852 pips)
総損失:
-51.37 USD (4 670 pips)
最大連続の勝ち:
21 (25.75 USD)
最大連続利益:
31.95 USD (6)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
42.05%
最大入金額:
88.05%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
2.46
長いトレード:
36 (52.94%)
短いトレード:
32 (47.06%)
プロフィットファクター:
2.20
期待されたペイオフ:
0.90 USD
平均利益:
2.13 USD
平均損失:
-3.42 USD
最大連続の負け:
3 (-25.04 USD)
最大連続損失:
-25.04 USD (3)
月間成長:
25.56%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.45 USD
最大の:
25.04 USD (18.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.41% (25.04 USD)
エクイティによる:
55.44% (75.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|68
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|61
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|3.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +24.08 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +25.75 USD
最大連続損失: -25.04 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Ava-Real 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 2
|
ACYFX-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
Exness-Real7
|1.33 × 3
|
XMGlobal-Real 6
|2.50 × 4
|
USGFX-Live2
|3.33 × 15
|
TradeMaxGlobal-Live2
|3.60 × 20
|
Eightcap-Real
|5.50 × 16
|
Ava-Real 5
|6.00 × 1
|
NineDream-Live
|7.00 × 2
Fixed SL at 100 usd
🔔 Recommended Broker(My signal work best with these brokers)
Virtual Private Server (VPS):
To ensure uninterrupted 24/7 operation with minimal latency, running the EA on a dedicated VPS is mandatory. A VPS located near your broker's servers eliminates hardware downtime and network lag.
Special Promotion: You can get a 20% discount on a high-performance, low-ping VPS using the link and code below:
VPS Provider: Forex VPS
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
35 USD/月
61%
0
0
USD
USD
161
USD
USD
9
100%
68
77%
42%
2.19
0.90
USD
USD
55%
1:400