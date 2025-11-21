シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / DFX GBPUSD
Daniel Chng Chin Huang

DFX GBPUSD

Daniel Chng Chin Huang
レビュー0件
信頼性
9週間
0 / 0 USD
月額  35  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 61%
Ava-Real 5
1:400
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
68
利益トレード:
53 (77.94%)
損失トレード:
15 (22.06%)
ベストトレード:
24.08 USD
最悪のトレード:
-11.03 USD
総利益:
112.85 USD (7 852 pips)
総損失:
-51.37 USD (4 670 pips)
最大連続の勝ち:
21 (25.75 USD)
最大連続利益:
31.95 USD (6)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
42.05%
最大入金額:
88.05%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
2.46
長いトレード:
36 (52.94%)
短いトレード:
32 (47.06%)
プロフィットファクター:
2.20
期待されたペイオフ:
0.90 USD
平均利益:
2.13 USD
平均損失:
-3.42 USD
最大連続の負け:
3 (-25.04 USD)
最大連続損失:
-25.04 USD (3)
月間成長:
25.56%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.45 USD
最大の:
25.04 USD (18.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.41% (25.04 USD)
エクイティによる:
55.44% (75.40 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 68
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 61
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 3.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +24.08 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +25.75 USD
最大連続損失: -25.04 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Ava-Real 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

AnzoCapital-Live
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 2
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.00 × 2
ACYFX-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
Exness-Real7
1.33 × 3
XMGlobal-Real 6
2.50 × 4
USGFX-Live2
3.33 × 15
TradeMaxGlobal-Live2
3.60 × 20
Eightcap-Real
5.50 × 16
Ava-Real 5
6.00 × 1
NineDream-Live
7.00 × 2
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録


Fixed SL at 100 usd


🔔 Recommended Broker(My signal work best with these brokers)
Virtual Private Server (VPS):
To ensure uninterrupted 24/7 operation with minimal latency, running the EA on a dedicated VPS is mandatory. A VPS located near your broker's servers eliminates hardware downtime and network lag.
Special Promotion: You can get a 20% discount on a high-performance, low-ping VPS using the link and code below:
VPS Provider: Forex VPS


レビューなし
2025.12.04 16:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 14:43
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 00:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
DFX GBPUSD
35 USD/月
61%
0
0
USD
161
USD
9
100%
68
77%
42%
2.19
0.90
USD
55%
1:400
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください