리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Ava-Real 5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

AnzoCapital-Live 0.00 × 1 Exness-Real9 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 1 ZealCapitalMarketSC-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live06 0.00 × 2 EightcapLtd-Real-4 0.00 × 2 Tickmill-Live02 0.00 × 2 ACYFX-Live 0.00 × 1 Tickmill-Live04 0.00 × 2 ICMarkets-Live08 0.00 × 2 Exness-Real7 1.33 × 3 XMGlobal-Real 6 2.50 × 4 USGFX-Live2 3.33 × 15 TradeMaxGlobal-Live2 3.60 × 20 Eightcap-Real 5.50 × 16 Ava-Real 5 6.00 × 1 NineDream-Live 7.00 × 2