트레이드:
83
이익 거래:
63 (75.90%)
손실 거래:
20 (24.10%)
최고의 거래:
24.08 USD
최악의 거래:
-11.03 USD
총 수익:
145.14 USD (9 987 pips)
총 손실:
-67.46 USD (6 216 pips)
연속 최대 이익:
21 (25.75 USD)
연속 최대 이익:
31.95 USD (6)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
47.31%
최대 입금량:
88.05%
최근 거래:
19 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
3.10
롱(주식매수):
41 (49.40%)
숏(주식차입매도):
42 (50.60%)
수익 요인:
2.15
기대수익:
0.94 USD
평균 이익:
2.30 USD
평균 손실:
-3.37 USD
연속 최대 손실:
3 (-25.04 USD)
연속 최대 손실:
-25.04 USD (3)
월별 성장률:
29.77%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.45 USD
최대한의:
25.04 USD (18.41%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.41% (25.04 USD)
자본금별:
55.44% (75.40 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|83
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|78
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|3.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
최고의 거래: +24.08 USD
최악의 거래: -11 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +25.75 USD
연속 최대 손실: -25.04 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Ava-Real 5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 2
|
ACYFX-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
Exness-Real7
|1.33 × 3
|
XMGlobal-Real 6
|2.50 × 4
|
USGFX-Live2
|3.33 × 15
|
TradeMaxGlobal-Live2
|3.60 × 20
|
Eightcap-Real
|5.50 × 16
|
Ava-Real 5
|6.00 × 1
|
NineDream-Live
|7.00 × 2
Fixed SL at 100 usd
🔔 Recommended Broker(My signal work best with these brokers)
Virtual Private Server (VPS):
To ensure uninterrupted 24/7 operation with minimal latency, running the EA on a dedicated VPS is mandatory. A VPS located near your broker's servers eliminates hardware downtime and network lag.
Special Promotion: You can get a 20% discount on a high-performance, low-ping VPS using the link and code below:
VPS Provider: Forex VPS
