SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / DFX GBPUSD
Daniel Chng Chin Huang

DFX GBPUSD

Daniel Chng Chin Huang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 61%
Ava-Real 5
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
68
Gewinntrades:
53 (77.94%)
Verlusttrades:
15 (22.06%)
Bester Trade:
24.08 USD
Schlechtester Trade:
-11.03 USD
Bruttoprofit:
112.85 USD (7 852 pips)
Bruttoverlust:
-51.37 USD (4 670 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (25.75 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
31.95 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
43.07%
Max deposit load:
88.05%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
2.46
Long-Positionen:
36 (52.94%)
Short-Positionen:
32 (47.06%)
Profit-Faktor:
2.20
Mathematische Gewinnerwartung:
0.90 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.13 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.42 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-25.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-25.04 USD (3)
Wachstum pro Monat :
25.56%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.45 USD
Maximaler:
25.04 USD (18.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.41% (25.04 USD)
Kapital:
55.44% (75.40 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 68
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 61
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 3.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +24.08 USD
Schlechtester Trade: -11 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +25.75 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -25.04 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Ava-Real 5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

AnzoCapital-Live
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 2
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.00 × 2
ACYFX-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
Exness-Real7
1.33 × 3
XMGlobal-Real 6
2.50 × 4
USGFX-Live2
3.33 × 15
TradeMaxGlobal-Live2
3.60 × 20
Eightcap-Real
5.50 × 16
Ava-Real 5
6.00 × 1
NineDream-Live
7.00 × 2
Fixed SL at 100 usd


🔔 Recommended Broker(My signal work best with these brokers)
Keine Bewertungen
2025.12.04 16:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 14:43
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 00:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
