Trades insgesamt:
68
Gewinntrades:
53 (77.94%)
Verlusttrades:
15 (22.06%)
Bester Trade:
24.08 USD
Schlechtester Trade:
-11.03 USD
Bruttoprofit:
112.85 USD (7 852 pips)
Bruttoverlust:
-51.37 USD (4 670 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (25.75 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
31.95 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
43.07%
Max deposit load:
88.05%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
2.46
Long-Positionen:
36 (52.94%)
Short-Positionen:
32 (47.06%)
Profit-Faktor:
2.20
Mathematische Gewinnerwartung:
0.90 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.13 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.42 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-25.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-25.04 USD (3)
Wachstum pro Monat :
25.56%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.45 USD
Maximaler:
25.04 USD (18.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.41% (25.04 USD)
Kapital:
55.44% (75.40 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|68
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|61
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|3.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +24.08 USD
Schlechtester Trade: -11 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +25.75 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -25.04 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Ava-Real 5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 2
|
ACYFX-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
Exness-Real7
|1.33 × 3
|
XMGlobal-Real 6
|2.50 × 4
|
USGFX-Live2
|3.33 × 15
|
TradeMaxGlobal-Live2
|3.60 × 20
|
Eightcap-Real
|5.50 × 16
|
Ava-Real 5
|6.00 × 1
|
NineDream-Live
|7.00 × 2
