СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / DFX GBPUSD
Daniel Chng Chin Huang

DFX GBPUSD

Daniel Chng Chin Huang
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 60%
Ava-Real 5
1:400
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
67
Прибыльных трейдов:
52 (77.61%)
Убыточных трейдов:
15 (22.39%)
Лучший трейд:
24.08 USD
Худший трейд:
-11.03 USD
Общая прибыль:
111.06 USD (7 674 pips)
Общий убыток:
-51.37 USD (4 670 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (25.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
31.95 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
36.48%
Макс. загрузка депозита:
88.05%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
2.38
Длинных трейдов:
35 (52.24%)
Коротких трейдов:
32 (47.76%)
Профит фактор:
2.16
Мат. ожидание:
0.89 USD
Средняя прибыль:
2.14 USD
Средний убыток:
-3.42 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-25.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.04 USD (3)
Прирост в месяц:
30.88%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.45 USD
Максимальная:
25.04 USD (18.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.41% (25.04 USD)
По эквити:
55.44% (75.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 67
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 60
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +24.08 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +25.75 USD
Макс. убыток в серии: -25.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AnzoCapital-Live
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 2
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.00 × 2
ACYFX-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
Exness-Real7
1.33 × 3
XMGlobal-Real 6
2.50 × 4
USGFX-Live2
3.33 × 15
TradeMaxGlobal-Live2
3.60 × 20
Eightcap-Real
5.50 × 16
Ava-Real 5
6.00 × 1
NineDream-Live
7.00 × 2
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика


Fixed SL at 100 usd


🔔 Recommended Broker(My signal work best with these brokers)
Virtual Private Server (VPS):
To ensure uninterrupted 24/7 operation with minimal latency, running the EA on a dedicated VPS is mandatory. A VPS located near your broker's servers eliminates hardware downtime and network lag.
Special Promotion: You can get a 20% discount on a high-performance, low-ping VPS using the link and code below:
VPS Provider: Forex VPS


Нет отзывов
2025.12.04 16:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 14:43
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 00:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DFX GBPUSD
35 USD в месяц
60%
0
0
USD
160
USD
8
100%
67
77%
36%
2.16
0.89
USD
55%
1:400
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.