- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
67
Прибыльных трейдов:
52 (77.61%)
Убыточных трейдов:
15 (22.39%)
Лучший трейд:
24.08 USD
Худший трейд:
-11.03 USD
Общая прибыль:
111.06 USD (7 674 pips)
Общий убыток:
-51.37 USD (4 670 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (25.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
31.95 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
36.48%
Макс. загрузка депозита:
88.05%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
2.38
Длинных трейдов:
35 (52.24%)
Коротких трейдов:
32 (47.76%)
Профит фактор:
2.16
Мат. ожидание:
0.89 USD
Средняя прибыль:
2.14 USD
Средний убыток:
-3.42 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-25.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.04 USD (3)
Прирост в месяц:
30.88%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.45 USD
Максимальная:
25.04 USD (18.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.41% (25.04 USD)
По эквити:
55.44% (75.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|60
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +24.08 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +25.75 USD
Макс. убыток в серии: -25.04 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 2
|
ACYFX-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
Exness-Real7
|1.33 × 3
|
XMGlobal-Real 6
|2.50 × 4
|
USGFX-Live2
|3.33 × 15
|
TradeMaxGlobal-Live2
|3.60 × 20
|
Eightcap-Real
|5.50 × 16
|
Ava-Real 5
|6.00 × 1
|
NineDream-Live
|7.00 × 2
Fixed SL at 100 usd
🔔 Recommended Broker(My signal work best with these brokers)
Virtual Private Server (VPS):
To ensure uninterrupted 24/7 operation with minimal latency, running the EA on a dedicated VPS is mandatory. A VPS located near your broker's servers eliminates hardware downtime and network lag.
Special Promotion: You can get a 20% discount on a high-performance, low-ping VPS using the link and code below:
VPS Provider: Forex VPS
