- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
27 (77.14%)
Loss Trade:
8 (22.86%)
Best Trade:
5.91 USD
Worst Trade:
-4.37 USD
Profitto lordo:
43.85 USD (3 539 pips)
Perdita lorda:
-16.84 USD (1 663 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (22.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.75 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
5.48
Long Trade:
25 (71.43%)
Short Trade:
10 (28.57%)
Fattore di profitto:
2.60
Profitto previsto:
0.77 USD
Profitto medio:
1.62 USD
Perdita media:
-2.11 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.93 USD (2)
Crescita mensile:
27.01%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.45 USD
Massimale:
4.93 USD (4.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|27
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|1.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.91 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +22.75 USD
Massima perdita consecutiva: -4.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 2
|
ACYFX-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
Exness-Real7
|1.33 × 3
|
XMGlobal-Real 6
|2.50 × 4
|
USGFX-Live2
|3.33 × 15
|
TradeMaxGlobal-Live2
|3.60 × 20
|
Eightcap-Real
|5.50 × 16
|
Ava-Real 5
|6.00 × 1
|
NineDream-Live
|7.00 × 2
Non ci sono recensioni