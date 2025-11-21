SeñalesSecciones
Daniel Chng Chin Huang

DFX GBPUSD

Daniel Chng Chin Huang
0 comentarios
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD al mes
incremento desde 2025 61%
Ava-Real 5
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
68
Transacciones Rentables:
53 (77.94%)
Transacciones Irrentables:
15 (22.06%)
Mejor transacción:
24.08 USD
Peor transacción:
-11.03 USD
Beneficio Bruto:
112.85 USD (7 852 pips)
Pérdidas Brutas:
-51.37 USD (4 670 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (25.75 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
31.95 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
42.05%
Carga máxima del depósito:
88.05%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
2.46
Transacciones Largas:
36 (52.94%)
Transacciones Cortas:
32 (47.06%)
Factor de Beneficio:
2.20
Beneficio Esperado:
0.90 USD
Beneficio medio:
2.13 USD
Pérdidas medias:
-3.42 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-25.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-25.04 USD (3)
Crecimiento al mes:
25.56%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.45 USD
Máxima:
25.04 USD (18.41%)
Reducción relativa:
De balance:
18.41% (25.04 USD)
De fondos:
55.44% (75.40 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 68
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 61
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 3.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Ava-Real 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AnzoCapital-Live
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 2
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.00 × 2
ACYFX-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
Exness-Real7
1.33 × 3
XMGlobal-Real 6
2.50 × 4
USGFX-Live2
3.33 × 15
TradeMaxGlobal-Live2
3.60 × 20
Eightcap-Real
5.50 × 16
Ava-Real 5
6.00 × 1
NineDream-Live
7.00 × 2
Fixed SL at 100 usd


No hay comentarios
2025.12.04 16:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 14:43
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 00:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
