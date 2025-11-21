- Incremento
Total de Trades:
68
Transacciones Rentables:
53 (77.94%)
Transacciones Irrentables:
15 (22.06%)
Mejor transacción:
24.08 USD
Peor transacción:
-11.03 USD
Beneficio Bruto:
112.85 USD (7 852 pips)
Pérdidas Brutas:
-51.37 USD (4 670 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (25.75 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
31.95 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
42.05%
Carga máxima del depósito:
88.05%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
2.46
Transacciones Largas:
36 (52.94%)
Transacciones Cortas:
32 (47.06%)
Factor de Beneficio:
2.20
Beneficio Esperado:
0.90 USD
Beneficio medio:
2.13 USD
Pérdidas medias:
-3.42 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-25.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-25.04 USD (3)
Crecimiento al mes:
25.56%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.45 USD
Máxima:
25.04 USD (18.41%)
Reducción relativa:
De balance:
18.41% (25.04 USD)
De fondos:
55.44% (75.40 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|68
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|61
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|3.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Ava-Real 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 2
|
ACYFX-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
Exness-Real7
|1.33 × 3
|
XMGlobal-Real 6
|2.50 × 4
|
USGFX-Live2
|3.33 × 15
|
TradeMaxGlobal-Live2
|3.60 × 20
|
Eightcap-Real
|5.50 × 16
|
Ava-Real 5
|6.00 × 1
|
NineDream-Live
|7.00 × 2
Fixed SL at 100 usd
🔔 Recommended Broker(My signal work best with these brokers)
Virtual Private Server (VPS):
To ensure uninterrupted 24/7 operation with minimal latency, running the EA on a dedicated VPS is mandatory. A VPS located near your broker's servers eliminates hardware downtime and network lag.
Special Promotion: You can get a 20% discount on a high-performance, low-ping VPS using the link and code below:
VPS Provider: Forex VPS
