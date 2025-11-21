El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Ava-Real 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AnzoCapital-Live 0.00 × 1 Exness-Real9 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 1 ZealCapitalMarketSC-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live06 0.00 × 2 EightcapLtd-Real-4 0.00 × 2 Tickmill-Live02 0.00 × 2 ACYFX-Live 0.00 × 1 Tickmill-Live04 0.00 × 2 ICMarkets-Live08 0.00 × 2 Exness-Real7 1.33 × 3 XMGlobal-Real 6 2.50 × 4 USGFX-Live2 3.33 × 15 TradeMaxGlobal-Live2 3.60 × 20 Eightcap-Real 5.50 × 16 Ava-Real 5 6.00 × 1 NineDream-Live 7.00 × 2 Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada para ver la estadística detallada