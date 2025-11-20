SinyallerBölümler
Bongkyun Jo

Stablewallet75

Bongkyun Jo
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 250 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 44%
M4Markets-Real1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
481
Kârla kapanan işlemler:
338 (70.27%)
Zararla kapanan işlemler:
143 (29.73%)
En iyi işlem:
544.16 USD
En kötü işlem:
-126.53 USD
Brüt kâr:
7 501.80 USD (48 547 pips)
Brüt zarar:
-3 065.91 USD (27 180 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (77.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
732.90 USD (2)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
94.08%
Maks. mevduat yükü:
10.03%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
83
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
10.37
Alış işlemleri:
138 (28.69%)
Satış işlemleri:
343 (71.31%)
Kâr faktörü:
2.45
Beklenen getiri:
9.22 USD
Ortalama kâr:
22.19 USD
Ortalama zarar:
-21.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-375.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-427.67 USD (6)
Aylık büyüme:
25.20%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
427.67 USD (3.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.34% (388.43 USD)
Varlığa göre:
20.97% (2 438.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD- 193
USDJPY- 52
CADJPY- 47
GBPCAD- 40
GBPUSD- 29
USDCHF- 27
USDCAD- 26
NZDUSD- 21
AUDJPY- 21
AUDCAD- 15
AUDUSD- 8
CHFJPY- 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD- 2K
USDJPY- 466
CADJPY- 158
GBPCAD- 250
GBPUSD- 493
USDCHF- 240
USDCAD- 294
NZDUSD- 227
AUDJPY- 105
AUDCAD- 69
AUDUSD- 113
CHFJPY- 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD- 13K
USDJPY- 347
CADJPY- 3.1K
GBPCAD- 2.2K
GBPUSD- -944
USDCHF- 1.8K
USDCAD- -1.2K
NZDUSD- 411
AUDJPY- 1.5K
AUDCAD- 1.4K
AUDUSD- -188
CHFJPY- 209
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +544.16 USD
En kötü işlem: -127 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +77.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -375.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "M4Markets-Real1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

2026.01.18 02:20
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.21 09:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 08:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 14:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Stablewallet75
Ayda 250 USD
44%
0
0
USD
14K
USD
9
100%
481
70%
94%
2.44
9.22
USD
21%
1:500
