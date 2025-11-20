- 자본
- 축소
트레이드:
481
이익 거래:
338 (70.27%)
손실 거래:
143 (29.73%)
최고의 거래:
544.16 USD
최악의 거래:
-126.53 USD
총 수익:
7 501.80 USD (48 547 pips)
총 손실:
-3 065.91 USD (27 180 pips)
연속 최대 이익:
18 (77.67 USD)
연속 최대 이익:
732.90 USD (2)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
94.08%
최대 입금량:
10.03%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
83
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
10.37
롱(주식매수):
138 (28.69%)
숏(주식차입매도):
343 (71.31%)
수익 요인:
2.45
기대수익:
9.22 USD
평균 이익:
22.19 USD
평균 손실:
-21.44 USD
연속 최대 손실:
8 (-375.55 USD)
연속 최대 손실:
-427.67 USD (6)
월별 성장률:
25.20%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
427.67 USD (3.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.34% (388.43 USD)
자본금별:
20.97% (2 438.05 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD-
|193
|USDJPY-
|52
|CADJPY-
|47
|GBPCAD-
|40
|GBPUSD-
|29
|USDCHF-
|27
|USDCAD-
|26
|NZDUSD-
|21
|AUDJPY-
|21
|AUDCAD-
|15
|AUDUSD-
|8
|CHFJPY-
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD-
|2K
|USDJPY-
|466
|CADJPY-
|158
|GBPCAD-
|250
|GBPUSD-
|493
|USDCHF-
|240
|USDCAD-
|294
|NZDUSD-
|227
|AUDJPY-
|105
|AUDCAD-
|69
|AUDUSD-
|113
|CHFJPY-
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD-
|13K
|USDJPY-
|347
|CADJPY-
|3.1K
|GBPCAD-
|2.2K
|GBPUSD-
|-944
|USDCHF-
|1.8K
|USDCAD-
|-1.2K
|NZDUSD-
|411
|AUDJPY-
|1.5K
|AUDCAD-
|1.4K
|AUDUSD-
|-188
|CHFJPY-
|209
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +544.16 USD
최악의 거래: -127 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +77.67 USD
연속 최대 손실: -375.55 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "M4Markets-Real1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 250 USD
44%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
9
100%
481
70%
94%
2.44
9.22
USD
USD
21%
1:500