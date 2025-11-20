SegnaliSezioni
Bongkyun Jo

Stablewallet75

Bongkyun Jo
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 250 USD al mese
crescita dal 2025 44%
M4Markets-Real1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
481
Profit Trade:
338 (70.27%)
Loss Trade:
143 (29.73%)
Best Trade:
544.16 USD
Worst Trade:
-126.53 USD
Profitto lordo:
7 501.80 USD (48 547 pips)
Perdita lorda:
-3 065.91 USD (27 180 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (77.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
732.90 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
94.08%
Massimo carico di deposito:
10.03%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
83
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
10.37
Long Trade:
138 (28.69%)
Short Trade:
343 (71.31%)
Fattore di profitto:
2.45
Profitto previsto:
9.22 USD
Profitto medio:
22.19 USD
Perdita media:
-21.44 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-375.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-427.67 USD (6)
Crescita mensile:
25.20%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
427.67 USD (3.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.34% (388.43 USD)
Per equità:
20.97% (2 438.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD- 193
USDJPY- 52
CADJPY- 47
GBPCAD- 40
GBPUSD- 29
USDCHF- 27
USDCAD- 26
NZDUSD- 21
AUDJPY- 21
AUDCAD- 15
AUDUSD- 8
CHFJPY- 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD- 2K
USDJPY- 466
CADJPY- 158
GBPCAD- 250
GBPUSD- 493
USDCHF- 240
USDCAD- 294
NZDUSD- 227
AUDJPY- 105
AUDCAD- 69
AUDUSD- 113
CHFJPY- 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD- 13K
USDJPY- 347
CADJPY- 3.1K
GBPCAD- 2.2K
GBPUSD- -944
USDCHF- 1.8K
USDCAD- -1.2K
NZDUSD- 411
AUDJPY- 1.5K
AUDCAD- 1.4K
AUDUSD- -188
CHFJPY- 209
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +544.16 USD
Worst Trade: -127 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +77.67 USD
Massima perdita consecutiva: -375.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "M4Markets-Real1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.18 02:20
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.21 09:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 08:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 14:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
