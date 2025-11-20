SignauxSections
Bongkyun Jo

Stablewallet75

Bongkyun Jo
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 250 USD par mois
croissance depuis 2025 44%
M4Markets-Real1
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
481
Bénéfice trades:
338 (70.27%)
Perte trades:
143 (29.73%)
Meilleure transaction:
544.16 USD
Pire transaction:
-126.53 USD
Bénéfice brut:
7 501.80 USD (48 547 pips)
Perte brute:
-3 065.91 USD (27 180 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (77.67 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
732.90 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
94.08%
Charge de dépôt maximale:
10.03%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
83
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
10.37
Longs trades:
138 (28.69%)
Courts trades:
343 (71.31%)
Facteur de profit:
2.45
Rendement attendu:
9.22 USD
Bénéfice moyen:
22.19 USD
Perte moyenne:
-21.44 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-375.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-427.67 USD (6)
Croissance mensuelle:
25.20%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
427.67 USD (3.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.34% (388.43 USD)
Par fonds propres:
20.97% (2 438.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD- 193
USDJPY- 52
CADJPY- 47
GBPCAD- 40
GBPUSD- 29
USDCHF- 27
USDCAD- 26
NZDUSD- 21
AUDJPY- 21
AUDCAD- 15
AUDUSD- 8
CHFJPY- 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD- 2K
USDJPY- 466
CADJPY- 158
GBPCAD- 250
GBPUSD- 493
USDCHF- 240
USDCAD- 294
NZDUSD- 227
AUDJPY- 105
AUDCAD- 69
AUDUSD- 113
CHFJPY- 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD- 13K
USDJPY- 347
CADJPY- 3.1K
GBPCAD- 2.2K
GBPUSD- -944
USDCHF- 1.8K
USDCAD- -1.2K
NZDUSD- 411
AUDJPY- 1.5K
AUDCAD- 1.4K
AUDUSD- -188
CHFJPY- 209
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +544.16 USD
Pire transaction: -127 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +77.67 USD
Perte consécutive maximale: -375.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "M4Markets-Real1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2026.01.18 02:20
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.21 09:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 08:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 14:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Stablewallet75
250 USD par mois
44%
0
0
USD
14K
USD
9
100%
481
70%
94%
2.44
9.22
USD
21%
1:500
