SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Stablewallet75
Bongkyun Jo

Stablewallet75

Bongkyun Jo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 250 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 44%
M4Markets-Real1
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
481
Gewinntrades:
338 (70.27%)
Verlusttrades:
143 (29.73%)
Bester Trade:
544.16 USD
Schlechtester Trade:
-126.53 USD
Bruttoprofit:
7 501.80 USD (48 547 pips)
Bruttoverlust:
-3 065.91 USD (27 180 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (77.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
732.90 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
94.08%
Max deposit load:
10.03%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
83
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
10.37
Long-Positionen:
138 (28.69%)
Short-Positionen:
343 (71.31%)
Profit-Faktor:
2.45
Mathematische Gewinnerwartung:
9.22 USD
Durchschnittlicher Profit:
22.19 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-21.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-375.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-427.67 USD (6)
Wachstum pro Monat :
25.20%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
427.67 USD (3.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.34% (388.43 USD)
Kapital:
20.97% (2 438.05 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD- 193
USDJPY- 52
CADJPY- 47
GBPCAD- 40
GBPUSD- 29
USDCHF- 27
USDCAD- 26
NZDUSD- 21
AUDJPY- 21
AUDCAD- 15
AUDUSD- 8
CHFJPY- 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD- 2K
USDJPY- 466
CADJPY- 158
GBPCAD- 250
GBPUSD- 493
USDCHF- 240
USDCAD- 294
NZDUSD- 227
AUDJPY- 105
AUDCAD- 69
AUDUSD- 113
CHFJPY- 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD- 13K
USDJPY- 347
CADJPY- 3.1K
GBPCAD- 2.2K
GBPUSD- -944
USDCHF- 1.8K
USDCAD- -1.2K
NZDUSD- 411
AUDJPY- 1.5K
AUDCAD- 1.4K
AUDUSD- -188
CHFJPY- 209
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +544.16 USD
Schlechtester Trade: -127 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +77.67 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -375.55 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "M4Markets-Real1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.18 02:20
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.21 09:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 08:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 14:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Stablewallet75
250 USD pro Monat
44%
0
0
USD
14K
USD
9
100%
481
70%
94%
2.44
9.22
USD
21%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.